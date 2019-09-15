Google начал продвигать оригинальные новостные материалы в поиске 15.09.2019, 20:57

Алгоритм будет показывать первыми исходные источники информации.

Корпорация Google обновила свой алгоритм, чтобы показывать больше оригинальных новостных материалов в результатах поиска, сообщается в блоге компании, пишет liga.net.

Обновленный алгоритм будет продвигать те публикации, которые являются исходными источниками информации. Теперь эти материалы будут лучше ранжироваться в основном поиске, Google News и Google Discover. Они также будут дольше оставаться в новостных кластерах по определенной теме в Google Новостях и в результатах поиска по релевантным запросам в Google.

В компании говорят, что это глобальный запуск, который затронет все страны мира. Сейчас корпорация продолжает работать над улучшением этих алгоритмов.

Как именно компания определяет оригинальные материалы, в Google не сообщили. Но сказали, что не ограничиваются анализом мировых и локальных новостных источников.