Ученые обнаружили одно из самых древних существ на Земле 16.09.2019, 8:45

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Находка сделана в ущельях Янцзы.

В ущельях Янцзы на юге Китая были обнаружены следы одного из самых древних существ, из тех, которые когда-либо населяли Землю. Возраст доисторической многоножки Yilingia spiciformis составляет более полмиллиарда лет.

Как передает newformat.info, об этом идет речь в отчете, обнародованном исследовательской группой:

«Обнаруженные следы оставило древнее существо, напоминающие своим видом современную сороконожку. Длина его туловища составляла около 27 сантиметров, а ширина – от 5 до 20 миллиметров», — предполагают ученые.

Как выяснилось в результате исследований, тело многоножки состояло из пятидесяти сегментов:

«Типовые организмы с сегментированными симметричными туловищами, которые способны принимать несложные решения, например, касательно направленности своего движения, появляются достаточно быстро и это является одним из важнейших этапов эволюции». Самый важный вывод данного исследования — к таким существам, называемым «билатериями», относится порядка 99% всех живых организмов планеты.

Исключение составляют лишь губки, пластинчатые и им подобные организмы, констатируют ученые:

«Обнаружение следов этой древней многоножки является очень важным подтверждением того, что еще до так называемого Кембрийского взрыва, который предположительно произошел 540 миллионов лет назад, на Земле существовали живые организмы», — говорят ученые.

И добавляют: «И не просто организмы, а организмы способные целенаправленно передвигаться. А это, в свою очередь, дает возможность глубже продвинуться в вопросе изучения самой эволюции».