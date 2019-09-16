Николай Статкевич: Люди в Беларуси объединены одной идеей 6 16.09.2019, 13:02

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Политик обратился к лидерам всех патриотических сил.

15 сентября в Гомеле в рамках пикета по сбору подписей прошла встреча с кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем.

Также пикеты «Народной Грамады» по сбору подписей прошли в Минске, Гродно, Витебске, Полоцке, Новополоцке, Гомеле, Мозыре, Калинковичах, Жодино.

По просьбе Charter97.org политик прокомментировал встречи с белорусами в регионах:

- Во время встречи в Гомеле у меня было ощущение, что люди сейчас в Беларуси люди объединены одной идеей. У нас в стране появилась еще одна консолидирующая идея: это ненависть к Лукашенко и желание того, чтобы он ушел. Эта идея звучала не только в Гомеле, но и в Мозыре, Калинковичах и других городах.

Представьте себе картину: на пикетах по сбору подписей за активистов «Народной Грамады» в звукоусиливающую аппаратуру звучит — подходите все, кто против Лукашенко, кто хочет, чтобы Лукашенко ушел. Люди преодолевают страх и записываются в инициативную группу кандидата в президенты от БНК. Только после встречи в Гомеле в нее записалось более 40 человек, предоставив свои паспортные данные.

Люди преодолевают страх перед диктатурой, увидев на наших пикетах пример смелости и дерзости. Становится видно, что все больше белорусов хочет перемен. За первую неделю сбора подписей в мою инициативную группу вступили около 730 человек — и эта динамика нарастает. Ведь пикеты выставлялись еще далеко не во всех городах. Людей привлекает лозунг «Лукашенко должен уйти!», который висит на стендах на наших пикетах.

За время «парламентской кампании» мы планируем собрать инициативную группу для кандидата в президенты от БНК в количестве 3-4 тысяч человек — и это абсолютно решаемая задача.

И здесь речь идет не только о «президентских выборах», а о создании широкого движения в защиту независимости Беларуси в формальных рамках инициативной группы кандидата в президенты от БНК.

Это колоссальная по важности задача, потому что мы приближаемся к драматическим переменам.

Сегодня мы узнали о планах по «интеграции», которые уже парафированы правительствами Беларуси и России. То, что собираются теперь подписать Путин и Лукашенко, называется просто — продажа Беларуси. Нашу страну экономически поглощают. Лукашенко за дешевые нефть и газ продает Беларусь — чтобы получить деньги на содержание своей армии чиновников и силовиков и удержаться во власти в формально «независимой» стране.

Это очень опасно, хотя на первый взгляд кажется, что формальная независимость у нас остается. Но самом деле, если страна будет поглощена экономически, то провести политическое решение не составит труда.

Я хочу обратиться к лидерам всех патриотических сил в Беларуси. Если до сегодняшнего дня «избирательную кампанию» можно было использовать для популяризации лозунга «Лукашенко должен уйти!», то сейчас это приобретает еще один важный аспект: надо защищать независимость.

И есть легальная возможность делать это. Поэтому я призываю патриотов приходить на мои встречи, на наши пикеты — не только для того, чтобы оставить свою подпись, а чтобы высказать свое несогласие с попыткой сдачи независимости Беларуси. Мы должны показать, что выступаем против экономической продажи Беларуси, против экономического поглощения нашей страны, которое неизбежно ведет и к политическому.

6 октября в 14.00 мы проведем легальный пикет в формате «избирательной кампании» на площади Свободы в Минске. Давайте соберемся все вместе и покажем, что мы не позволим сдать Беларусь.