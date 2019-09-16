Генерал-майор Александр Полищук: «Щит Союза-2019» — апробация новой военной доктрины «союзного государства» 2 16.09.2019, 13:52

ФОТО: YIMG.COM

В чем опасность российско-белорусских военных учений?

C 13 по 19 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области России пройдет активная фаза российско-белорусских оперативных учений «Щит Союза-2019». Подобные масштабные учения ВС Российской Федерации и Беларуси проходят ежегодно, поочередно на территориях западного и восточного военных округов. В случае проведения учений на территории Беларуси они получают название «Запад», а на территории России — «Щит Союза», пишет в «Фейсбуке» эксперт украинского фонда «Майдана иностранных дел», генерал-майор Александр Полищук.

Предыдущие стратегические учения «Запад-2017» запомнились ракетным обстрелом журналистов из российского боевого вертолета Ка-52. Кроме того, небезосновательно считалось, что Россия может попытаться под видом учений осуществить «тихую» аннексию Беларуси, оставив на ее территории часть подразделений своих вооруженных сил. Ведь реальное количество участников учений скрывалось и сознательно занижалось. По официальным данным в учениях принимали участие 13 тысяч военнослужащих. В то же время, независимые западные источники оценивали численность развернутой на территории Беларуси группировки войск в около 100 тысяч военнослужащих.

Достаточно провокационной была и тематика «Запад-2017», которая предусматривала «в рамках защиты общих границ союзного государства» нанесения ударов и ведения боевых действий на территории соседних государств — Польши и Балтии.

По официальным сообщениям, в учениях «Щит Союза-2019» примут участие около 12 000 военнослужащих — до 8000 российских и более 4 тысяч белорусских. Также будут привлечены около 950 единиц боевой техники, в том числе более 230 танков (из них 200 российских), 240 реактивных систем залпового огня (из них 190 — российских) и минометов, 360 бронированных машин, а также до 70 самолетов и вертолетов (из них 55 российских). Кроме того, предусматривается применение новых образцов инженерной техники, вооружения войск РХБ защиты и беспилотных летательных аппаратов.

Стабильность официально заявленной численности объясняется очень просто. Согласно Венскому документу «О мерах укрепления доверия и безопасности», если количество участников учений не превышает 13 тысяч человек, они не подлежат обязательному международном наблюдению.

Интересен выбор места проведения нынешних учений — полигон Мулино, расположенный в Нижегородской области России. Здесь функционирует Центр межвидовой подготовки сухопутных войск ВС Российской Федерации. Его строительство осуществлялось с 2011 по 2014 годы немецкой компанией «Райнметалл». Стоимость проекта составляла в то время 100-120 миллионов евро. Завершение строительства планировалось в сентябре 2014 года, однако правительство Германии, несмотря на жесткое сопротивление со стороны «Райнметалл», заставило компанию досрочно расторгнуть контракт из-за аннексии Россией украинского Крыма.

Достройку объекта осуществляло Федеральное агентство специального строительства России, которое подчинялось непосредственно Путину. Несмотря на это, в лучших российских традициях, во время выполнения работ было украдено из казны около 150 миллионов российских рублей. Не в первый и не в последний раз — только в 2016 году военная прокуратура выявила 197 нарушений со стороны «спецстроителей» на сумму более 2,5 миллиардов российских рублей при строительстве еще одного «эпохального» объекта — космодрома Восточный.

Очевидно, что от греха подальше, в сентябре 2017 скандальное агентство было переформировано в военно-строительный комплекс Минобороны России, что не помешало его руководству продолжать коррупционные сделки.

Тематика учений «Щит Союза - 2019» предусматривает проверку управления войсками в операциях по обеспечению безопасности «cоюзного государства» и способности региональной группировки войск выполнять задачи по предназначению.

В то же время, во время перегруппировки белорусской части группировки войск будет осуществлена оценка транспортной инфраструктуры и ее возможностей по стратегической переброске войск. Последняя цель должна стать ответом на развитие «стратегической военной мобильности» Альянса.

Исходя из этого, тщетны были прошлогодние тревоги и переживания генералов НАТО. Путлер не повторяется в своих сценариях. Слишком примитивно выглядела бы попытка оставить российские войска после «Запад-2017» в Беларуси.

Гораздо эффектнее выглядит ускоренное завершение интеграционных процессов, начатых в далеком 1997 году, касающихся создания «союзного государства» России и Беларуси, которое позволяет Путину легитимно продолжить свое «правление» уже в новом статусе — президента «союзного государства».

Именно в связи с этим Кремль в последнее время активизировал реализацию проекта по формированию военной организации «союзного государства», в частности создания на первом этапе «региональной группировки войск», в соответствии со статьей 17 «Договора о создании Союзного государства».

В то же время, порядок управления этими группировками определяется согласно статье 2 «Соглашения между РФ и РБ о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, исключительно на военное время». Таким нехитрым образом Кремль фактически обязывает Минск к синхронному введению на территории обоих государств военного положения.

Туже затягивая петлю «братских объятий», в 2001 году постановлением «высшего государственного совета cоюзного государства» №8 «О военной доктрине «союзного государства», к военной организации добавили органы военного управления «союзного государства» (которых по факту не существует), войска Объединенной (региональной) группировки войск, национальные вооруженные силы и другие военные формирования, а также часть военно-промышленного и научного комплексов России и Беларуси. Доктриной предусмотрено создание постоянного органа управления региональной группировкой войск. Угадайте с двух раз, где он будет находиться.

По итогам «Щит Союза-2019» следует ожидать «победные» реляции кремлевских пропагандистов об утверждении новой редакции военной доктрины «cоюзного государства», положения которой были «апробированы и подтверждены» в ходе учений. Проект новой доктрины был одобрен и «целесообразно» утвержден Путиным еще в декабре прошлого года. К тому же документ был одобрен Советом Министров Республики Беларусь.

Не надо быть провидцем, чтобы спрогнозировать, что новая военная доктрина «cоюзного государства» окончательно «проглотит и переварит» национальные вооруженные силы Беларуси. Достаточно посмотреть на договор между РФ и непризнанной Республикой Южная Осетия о сотрудничестве и интеграции с марта 2015 года, которым предусмотрено, что «...отдельные подразделения вооруженных сил и органов безопасности Республики Южная Осетия входят в состав вооруженных сил и органов безопасности Российской Федерации по согласованию сторон».

Таким образом армия и специальные службы Беларуси, как часть признаков суверенного государства, будут полностью под контролем другого государства. А дальше, как говорится — дело техники.

Традиционные российско-белорусские военные маневры находятся в «зоне особого внимания» как в Украине, так и у западных союзников.

По случайному стечению обстоятельств, с 13 по 27 сентября этого года в Международном центре миротворчества и безопасности, который находится вблизи Яворово во Львовской области, будут проходить ежегодные украино-американские учения «Rapid Trident-2019» («Быстрый Трезубец»).

Эти учения являются самыми масштабными по представительству и количеству участников. Кроме Вооруженных Сил от Украины в учениях примут участие подразделения Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Управлению Государственной охраны.

Кроме США на учения направили свои воинские подразделения Великобритания, Канада, Грузия, Литва, Турция, Молдова, Болгария, Польша и Румыния. Впервые в учениях примут участие военнослужащие многонациональной литовско-польско-украинской бригады имени великого гетмана ВКЛ Константина Острожского.

Под украинское командование будут отданы 3600 военнослужащих и 600 единиц техники, в том числе — рота специального назначения «Дельта» из состава ВС США. Пехотинцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования «Запад» смогут поделиться со своими зарубежными коллегами опытом, приобретенным во время боевых действий на Донбассе.

В свою очередь западные инструкторы смогут провести оценку и сертификацию отдельных подразделений ВС Украины в соответствии со стандартами НАТО.

Основной целью нынешних учений «Rapid Trident» является отработка совместных действий в составе миротворческих коалиционных сил.

И уж совсем «неожиданно» для россиян начальник управления учений и оценок Европейского командования США генерал-майор Джон П. Хили анонсировал на осень этого года проведение нового типа военных учений, к которым будут привлечены «нетрадиционные партнеры» — американские дипломатические учреждения в Европе — от Балтики до Израиля.

«Перед тем, как перейти к любым кинетическим операциям, существует общегосударственный подход, который предшествует всему», — заявил генерал.

«В течение последних нескольких лет военные игры EUCOM росли по размерам и сложности, тысячи военных участвовали в учениях вдоль восточного фланга НАТО в связи с беспокойством по более агрессивной России. Но меньше внимания уделялось тому, как командиры координируют свои действия с гражданскими коллегами в условиях кризиса, который разворачивается».

Это заявление буквально «сорвало крышу» у московских руководителей и вызвало массовую истерию в российских СМИ. Непонятно почему, ведь НАТО ежегодно проводит международные гражданско-военные учения по реагированию на кризисные ситуации под названием СМВ (Crisis Management Exercise).

А в далеком теперь сентябре 2002 году на территории России спокойно проходили совместные с НАТО международные учения спасателей «Богородск-2002». И вроде бы президент был тот же, но младший по возрасту и еще без маразма.