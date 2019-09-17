Леонид Заико: Пенсионерам Путину и Лукашенко давно пора на покой 11 17.09.2019, 8:46

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«Перезрела» уже эта генерация.

Российское издание «КоммерсантЪ» опубиковало статью, в которой рассказывается о плане объединения экономик Беларуси и России. Речь идет о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

Российски журналисты заявили, что фактически речь идет о создании конфедерации.

Сайт Charter97.org вместе с руководителем аналитического центра «Стратегия», экономистом Леонидом Заико оценил потенциальную угрозу экономической интеграции с Беларуси с Россией.

- Я считаю, что все это просто не воплотится в жизнь. Кроме того, мы не видели оригинал текста этого договора, вы не видели, никто не знает, был ли он вообще подписан. А то, что вкинули через «КоммерсантЪ» — традиционное представление о так называемом Союзном государстве из 90-ых годов. Классическая схема, которая уже много раз обговаривалась — синхронизация промышленной, денежной, фискальной, таможенной, налоговой политики.

А в этой схеме возникает много ляпов: таможенная политика уже синхронизирована в рамках ЕАЭС. Здесь придумывать новые рубежи и новые технологии — нарушение всех правил и подписанных в рамках Таможенного союза документов. Второй момент, налоговая политика России крайне неэффективна, об этом говорят сами россияне. Единственное преимущество у них — они налогов не платят. В России налоги платят самые слабые. Поэтому их система нам просто не нужна.

По остальным параметрам — социальная политика, Гражданский кодекс и все остальное — это просто штампы. Раз текст боялись опубликовать и показать, то он, наверное, был слабеньким. Если бы текст предложили широким массам и специалистам, то были бы огромные претензии к качеству работы правительственных структур.

С технической стороны — опубликуют текст и народ начнет разогреваться, демократы будут говорить об аншлюсе и присоединении, а Лукашенко будет молчать.

А теперь давайте посмотрим на ситуацию со стороны. Два пенсионера, один — из Кремля, второй — с улицы Карла Маркса, поручили своим премьерам, один из которых является специалистом по Конституционному праву (премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, - ред.) и военным финансистом (премьер-министр Беларуси Сергей Румас, - ред.) создать какую-то модель интеграции. Те отдали своим подопечным, которые написали сказки Венского леса.

Ребята, потренируйтесь на зайчиках. Вы уберите роуминг между двумя странами. Если у вас получится — будем разговаривать. Не получится — давайте не будем заниматься глупостями. Во-вторых, синхронизируйте систему страхования автомобилей. Едет в белорус в Россию — нужна специальная страховка, едет россиянин в Беларусь — нужна специальная страховка. Ребята, о чем вы болтаете, какая синхронизация?

Сделайте так, чтобы белорусы могли обращаться в российские больницы, я с этим сталкивался. У нас нет страховки, никто не принимает нас в российских больницах. Могут по скорой помощи промыть желудок — вот и все.

Они какие-то странные, эти кремлевско-белорусские мечтатели. Не в состоянии сделать простые вещи, а вы о таком говорите.

- Если документ имеет все-таки под собой силу, является ли это сдачей суверенитета?

- Cкажите, а нам осталось, что сдавать? Наша номенклатура сидит на российской нефти, российском газе, вытирает слезы и сопли насчет налогового маневра, который запускает РФ. Беларусь полностью зависит от России, а все остальное сегодня — формальности.

- Стоит ли полагать, что такая тесная интеграция приведет в Беларусь российских олигархов?

- Безусловно, они что, будут смотреть на этих лохов, которые 30 лет просидели и проваляли дурака?! Начнется распил собственности.

- Если произойдет экономическая интеграция, то за ней последует и политическая?

- При наличии фантазии, особенно горячечной, возможно. Но я надеюсь, что у белорусов хватит ума и сил не поддаться этому, воспротивиться.

Кроме того, давайте не будем слушать Румаса, Орешкина, известных во всем мире теоретиков. Нашли мне лауреатов Нобелевской премии по экономике.

Так называемая формула Румаса «два государства — один рынок» — это повторение китайской формулы «Две страны — одно государство». А где эти все эти «орешкины» будут через три года? А Румас где будет сидеть через три года?

Я призываю помочь уйти на покой пенсионерам Путину и Лукашенко, которые вешают людям лапшу на уши.

На пенсию, ребята, на пенсию. И Румаса на пенсию, и Орешкина послом России в Занзибар. Перезрела уже эта генерация. Нужна свежая кровь.