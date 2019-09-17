Израиль голосует второй раз за пять месяцев 17.09.2019, 11:33

Фото: РИА Новости / Амир Шааль

В лидерах среди опросов две партии.

В Израиле проходят вторые за последние пять месяцев всеобщие выборы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назначил повторное голосование после того, как после весенних выборов ему не удалось сформировать правящую коалицию, сообщает BBC.

Согласно опросам общественного мнения, примерно одинаковое количество избирателей поддерживают его партию "Ликуд" и оппозиционную партию "Кахоль-лаван", которую возглавляет бывший глава генштаба Бени Ганц.

Поскольку за всю историю существования Израиля ни одна партия ни разу не набрала большинства мест в Кнессете и страной всегда правили коалиции, то сейчас все внимание обращено на то, сколько именно голосов и депутатских мест получат менее крупные партии.

Переговоры между партиями о создании новой коалиции начнутся немедленно по окончанию голосования вечером во вторник, после того как будут опубликованы экзитполы.

Почему досрочные выборы?

На апрельских выборах как "Ликуд", так и "Кахоль-лаван" заручились 35 депутатскими мандатами. Всего в израильском парламенте 120 депутатов.

Тогда Биньямин Нетаньяху объявил о победе, и на какой-то момент казалось, что ему удастся создать правящую коалицию при помощи менее крупных правых и религиозных партий.

Но несколько недель переговоров между партиями не привели к результату и Кнессет самораспустился в основном потому, что партия "Наш дом Израиль", которая считается представительницей интересов русскоязычных израильтян, отказалась сотрудничать с религиозными партиями.

На первый взгляд это кажется результатом столкновений ценностей религиозных и нерелигиозных партий, говорит корреспондент Том Бейтман из Иерусалима.

Но у Нетаньяху было все меньше возможностей сколотить коалицию, так как его политические позиции ослаблены целым рядом обвинений в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам Нетаньяху категорически отрицает все обвинения.