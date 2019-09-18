После приезда Статкевича в Мозырь у местных идеологов случилась истерика 8 18.09.2019, 15:16

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Рабочие «Мозырьсоль» записали выступление чиновницы.

Рабочие ОАО "Мозырьсоль" в городе Мозыре Гомельской области прислали NEXTA эксклюзивное аудио, записанное на собрании в одном из цехов предприятия. На нем заместитель генерального директора по идеологии Анжела Кристя промывает им мозги предстоящими "выборами" в лукашенковский "парламент".

В эмоциональном выступлении Анжелы Анатольевны есть все: и приезжающий из Польши Статкевич с чемоданами денег, и "националисты из "Зубра" (кстати, эта организация самораспустилась еще в 2006-м, но методички колхозным идеологам до сих пор не поменяли), и "хотят устроить как в Украине" и, конечно же, "стабильность" и "абы не было войны".

Что же, самое время насладиться этим БТ на минималках, которое, похоже, происходит сейчас на каждом предприятии Беларуси.