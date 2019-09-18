В Киеве задержали мужчину, угрожавшего подорвать мост 2 18.09.2019, 20:22

Мужчина не сопротивлялся.

Мужчину, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве, задержали. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Алексея Белько задержали спецназовцы, он не оказывал сопротивление. Тем временем полиция планирует открыть производство по статье "подготовка к террористическому акту".

По словам бывшего нардепа Антона Геращенко, его задержали спецназовцы подразделения КОРД. При задержании никто из сотрудников полиции не пострадал. Он также отметил, что задержанному предоставят медицинскую и психиатрическую помощь. Также информацию о задержании подтвердили в полиции Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что (силовики готовились к штурму моста https://charter97.org/ru/news/2019/9/18/348851/) Метро. До этого к мужчине подъехали БТР и бронированная машина. Предположительно, он выдвинул требование - прекратить капитуляцию на Донбассе.