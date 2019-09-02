Минское «Динамо» проиграло в первом матче сезона КХЛ

Минское «Динамо» проиграло в первом матче сезона КХЛ2
- 2.09.2019, 21:44
«Зубры» преподнесли «подарок» Лукашенко, пришедшему на матч с «Нефтехимиком».
Столичное "Динамо" на своей площадке уступило "Нефтехимику" в первом матче нового сезона КХЛ — 2:4, передает pressball.by.
ДИНАМО Мн — НЕФТЕХИМИК — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
ДИНАМО Мн: Энрот (Осипков); Дерябин — Граньяни, Грецкий — Литвинов — Демков; Эллиотт — Денисов, А.Костицын — Паре — Дроздов; Готовец — Знахаренко, Павлович — Китаров — Степанов; Мартынов — Шор — Пулккинен; Ковыршин, Евенко.
НЕФТЕХИМИК: Барулин (Шарыченков); Мерфи — Рясенский, Порядин — Уайт — Митчелл; Захарчук — Шарипзянов, Падакин — Рыбаков — Бикмуллин; Сергеев — Брынцев, Авцин — Черников — Куликов; Хафизов — Грошев — Казионов; Шарифьянов, Атюшов.
ШАЙБЫ: 0:1 — Порядин (Захарчук, Уайт, 6.34). 1:1 — Пулккинен (Шор, 24.57 — бол.). 1:2 — Захарчук (Шарипзянов, Хафизов, 34.28 — бол.). 2:2 — Граньяни (Шор, 36.27 — бол.). 2:3 — Брынцев (Авцин, Куликов, 48.36). 2:4 — Казионов (Куликов, 59.33).