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Россияне перекрыли трассу, требуя отставки губернатора Красноярского края

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  • 20.09.2019, 13:44
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Россияне перекрыли трассу, требуя отставки губернатора Красноярского края

Чиновника обвинили в бессмысленных тратах и неумении управлять регионом.

Жители Канска перекрыли трассу, требуя отставки губернатора Красноярского края Александра Усса. Они обвиняют чиновника в бессмысленных тратах и неумении управлять регионом. В знак протеста участники акции в течение нескольких минут без остановки двигались по пешеходному переходу, временно парализовав движение транспорта, сообщают Красноярские новости.

Пока машины стояли в пробке, активисты подходили к водителям и раздавали им листовки о 3-летнем Захаре Захарчуке. У мальчика редкое заболевание - Синдром Вискотта-Олдрича. Власти региона отказались оплатить семье дорогостоящее лечение, стоимостью 17 миллионов рублей в заграничном медцентре. При этом жители Канска указывали своим собеседникам на то, что администрация Александра Усса недавно выделила 10 миллионов рублей из бюджета на изучение рейтинга доверия губернатора. В качестве примера также приводили акцию "Посади дерево", на освещение которой потратили 30 миллионов.

"Если ты не умеешь тушить, если ты не умеешь лечить — ты должен уйти, потому что ты не способен рулить Красноярским краем", - заявил один из протестующих.

Жители Красноярска уже проводили несколько акций с требованием отставки губернатора края. Среди претензий к Александру Уссу рубки леса и лесные пожары, которые власти отказывались тушить, проблемы экологии, коррупции и повсеместное неблагоустройство. Люди настаивали на том, что несмотря на то, что Усс работает на посту главы региона всего два года, именно он отвечает за все проблемы в крае, поскольку больше 20 лет был председателем краевого заксобрания и утверждал законы по которым живет регион. В крае также проходит сбор подписей за отставку губернатора.

Александр Усс был назначен российским президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года. Год спустя на выборах губернатора Усса избрали главой края.


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