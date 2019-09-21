Школьники без мобильников: На входе в столовую можно встретить усатого! 14 21.09.2019, 13:41

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Иллюстрационное фото

Как в белорусских школах выполняют приказ Лукашенко.

Уже из десятков школ Беларуси нам пишут, что после истории в Гомеле педагоги рьяно бросились исполнять приказ диктатора о "наведении порядка". А именно - изымать у школьников мобильных телефоны прямо на входе: чтобы матерящихся, хамоватых, занимающихся денежными поборами и провластной агитацией педагогов не снимали на видео и не публиковали на YouTube, пишет телеграм канал NEXTA Lite.

При этом детей сразу предупреждают, что "за сохранность сданных на хранение телефонов" (их цена порой составляет 2-3 убогих педагожьих зарплаты) "школа ответственности не несёт".

Есть и особые случаи.

- Прямо на входе в нашу столовую можно встретить усатого! - пишут нам ученики средней школы №61 города Минска. - И это вовсе не так называемый "президент", а другое вредное насекомое: откормленный таракан. Их тут сотни. Именно для того, чтобы их и другой школьный беспредел не снимали, у нас отбирают телефоны.

Сами школьники уже нашли средство против колхозного маразма: "на хранение" сдают старые телефоны, а новые - проносят. Так что ждите свежих сенсаций.