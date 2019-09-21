Обнаружено самое большое земноводное на Земле 21.09.2019, 16:21

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Иллюстрационное фото

Сделать открытие помог анализ ДНК.

Британские специалисты выявили два вида крупных саламандр, которые являются самыми большими ныне живущими земноводными. Причем один вид, получивший название Andrias sligoi, может оказаться крупнейшим представителем рода, пишет lenta.ua.

Свое открытие ученые сделали в ходе изучения находящихся в Лондонском музее естествознания останков 17 гигантских саламандр из Китая. Проведя анализ ДНК они установили, что часть останков существенно отличается от других по своему генетическому коду. В итоге были выделены два отдельных вида. Это Andrias sligoi или южнокитайская исполинская саламандра и второй вид, который свое название пока еще не получил.

Особь, которая теперь отнесена к Andrias sligoi, появилась в зоопарке Лондона еще в начале прошлого века, где и прожила около 20 лет. После ее смерти из нее был сделан выставочный экспонат. Еще в те времена эксперты предполагали, что имеют дело с совершенно иным видом, нежели уже известные, однако тогда же эта теория была отвергнута.

Лишь современные достижения науки позволили уже точно определить, что то существо действительно являлось представителем неизвестного вида. Более того, она является самой крупнейшей из известных саламандр. Что же касается второго вида, то его останки сохранились в значительно худшем виде, поэтому ученым еще предстоит провести большой объем работы по установлению всех отличительных черт.

Как отметили эксперты, подобные открытия позволяют лучше определить эволюцию этих существ, количество которых сейчас в дикой природе очень резко сокращается. Определение же отдельных видов поможет подобрать и индивидуальные меры по сохранению их генетической целостности.