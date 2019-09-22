Ученые: Европейский материк постепенно уходит под Африку 1 22.09.2019, 8:41

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К чему приведет движение континентов?

Недавно учеными было обнаружено, что Евразийский континент с каждым годом все больше начинает сползать под Африку. Об этом сообщил на конференции Европейских наук о Земле Ринус Вортел из Утрехтского университета. Ранее специалисты по глобальной тектонике считали, что, наоборот Африканский континент уходит под Средиземноморье. Но теперь появились данные, что Европа постепенно уходит под Африку, тем самым образуя зону субдукции. Субдукция – это такой участок земли, где происходит погружение веществ из земной коры в мантию. В настоящее время подобные зоны субдукции существуют в Тихом океане и в Атлантике в районе Карибского моря, пишет tainy.net.

Именно в этих местах очень часто происходят различные волнения, подводные землетрясения, цунами. Ученые думают, что подобные происшествия теперь будут случаться и в пока еще более спокойном бассейне Средиземного моря. Так, что вскоре мы вряд ли сможем завидовать некоторым европейским странам, расположенным на данном побережье.

Будет не лишним упомянуть, что такие движения земной коры весьма озадачили многих специалистов, потому, что до недавнего времени существовало совсем другое мнение. Ученые считали, что, наоборот, более тяжелая северная часть Африки, погружается в южную часть мантии Евразийского континента. Но группа ученых во главе с Вортелом смогла представить доказательства, согласно которым некоторое время назад этот процесс прекратился, а потом началось движение совсем в другую сторону.

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Исследователи считают, что подобный процесс протекает следующим образом: так как северная часть Африки состоит из более тяжелых пород, все равно остальная часть плиты этого континента гораздо легче плиты, на которой лежит Евразийский континент. Тем более что в центральной части Африки ученые заметили тенденции к образованию разлома, с помощью, которого, скорее всего, происходит отсоединение плотной части плиты от более легкой. Именно поэтому и остановилось сползание африканского материка в сторону Европы. В настоящее время платформу Евразийского континента уже больше не сдерживает наличие Африки, поэтому тяжелая платформа начала свое движение на юг, при этом постепенно погружаясь в мантию и сползая при этом под Африку.

Известно, что подобное уже происходила на нашей планете много веков назад.

Например, 306 миллионов лет назад, когда была эпоха палеозоя, плиты Евразийского и Африканского континента смыкались между собой. По-другому, выглядели и другие континенты – Африка, Южная Америка, Индия, Австралия и Антарктида – все входили в состав огромного материка Годвана. Европа тогда вместе с Северной Америкой составляли континент Еврамерию. Сибирь была отдельным материком – Ангаридой, а Китай существовал между этими континентами в виде двух островов – северного и южного.

После того, как произошло соединение Европы и Африки, в начале мезозоя, почти вся суша собралась в один суперконтинент – Пангею. Уже потом на этом самом материке и возникли динозавры и первые млекопитающие.

Но такое соединение всех континентов было очень непрочным, через некоторое время начался раскол и отсоединение на отдельные континенты. А по линии Европа- Африка и произошло возникновение той самой зоны субдукции. Таким образом, на Земле произошло возникновение двух материков – Лавразии (Северная Америка, Европа, Сибирь и Китай), и Гондвана. Эти два континента находились в очень беспокойном в сейсмическом плане океане Тетис. В настоящее время вместо него находятся Средиземное, Черное и Каспийское море. Но эти два материка тоже оказались не слишком устойчивыми образованиями, и вскоре гигантские плиты начали распадаться. Таким образом, примерно 14 миллионов лет назад сложилось современное расположение материков и океанов, которое почти с тех пор не изменилось.

Почему же происходят такие движения огромных континентов на нашей планете? Оказывается, к этому причастна мантийная конвекция, в результате которой происходит погружение к ядру Земли более тяжелых элементов и выталкивание на поверхность более легких. В современном мире известно о существовании двух точек подъема и спуска вещества.

Специалисты уверенны, что в настоящее время мы можем наблюдать, как происходит постепенное снижение активности Тихоокеанской точки подъема, а также зоны субдукции. Ученые считают, что в будущем на Земле останется только одна точка подъема (в Северной Атлантике или около Антарктиды) и одна зона субдукции (в Индийском океане). Хотя, сейчас уже нет в этом уверенности, потому, что группа ученых во главе с Вортелом, предполагают возникновение зоны субдукции в Средиземном море.

Что же произойдет тогда с нашими материками? Очевидно, что примерно через 50 миллионов лет Африканский континент окончательно расколется на 2 части, северная из которых примкнет к Европе, а Южная присоединиться к Южной Америке, Австралия и Антарктида образуют материк – УльтимаГодвану. А еще через 100 миллионов лет, оба Американских континента и часть Африки примкнут к Евразии, а Индия соединиться с УльтимаГодваной. В последующие столетия все материки будут стремиться к соединению друг с другом, чтобы в конечном итоге образуют сверхматерик – УльтимаПангею, которая и будет оставаться неизменной следующие 80-120 миллионов лет. Дальнейший прогноз о поведении континентов и материков весьма затруднителен из-за отсутствия информации.

Не стоит забывать, что все движения плит будут сопровождаться различными катаклизмами – извержениями вулканов, землетрясениями и цунами. Поэтому есть большая вероятность, того, что часть обитателей нашей планеты погибнет. Это поможет ускорить темпы эволюции, которая, скорее всего, будет способствовать возникновению новых форм жизни на Земле. Более приятным будет то, что новейший материк – УльтимаПангея будет со всех сторон омываться одним океанским течением, что будет способствовать к выравниванию климата на всей планете. Предполагается, что климат будет похож на субтропический. Исчезнут полярные ледники и жаркие пустыни, потому, что влажные воздушные массы будут равномерно разносить осадки на всю поверхность материка. Видимо это будет напоминать мезозойскую эру. Пока не ясна судьба человечества. Может люди выживут, а может – нет. Если человечество выживет, то ему придется кардинально поменять свой образ жизни, перейти на углеводородную и биотопливную энергетику. Стать эусоциальным, то есть организовать общество похожее на колонии пчел, муравьев, термитов.