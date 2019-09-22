Ученые обнаружили следы древней цивилизации на дне Мертвого моря 22.09.2019, 12:43

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Иллюстрационное фото

Ее представители занимались земледелием и активно влияли на природу.

Ученым из Телль-Авивского университета удалось обнаружить следы экологической катастрофы, произошедшей в древности, которая была вызвана деятельностью человека. После проведения добытых со дна моря образцов было установлено, что скорость эрозии, которая происходила около 11 тысяч лет назад, естественными процессами объяснить невозможно, пишет tainy.net.

Проведение исследований проходило в рамках проекта Dead Sea Deep Drilling. В донных отложениях Мертвого моря была пробурена скважина, глубина которой достигала 450 метров. После проведения анализа кернов, извлеченных из скважины, ученые сумели воссоздать те геологические процессы, которые происходили в последние 220 тысяч лет.

В ходе исследований учеными были обнаружены следы эрозии, которые были датированы периодом так называемой неолитической революции – то есть, временем, когда первобытные люди, занимавшиеся собирательством и охотой, перешли к сельскому хозяйству. Ученые полагают, что вырубка лесов для сельскохозяйственных угодий и выпас одомашненных животных могли спровоцировать интенсивное вымывание грунта и ускорение процессов осаждения в Мертвое море ила.

Исследователи отмечают, что наличие в полученных образцах больших количеств мелкодисперсного песка объяснить эрозией, которая вызвана исключительно естественными причинами, нельзя. Тектонические процессы голоцена, длившегося последние 12 тысяч лет, и климатические условия не могли привести к подобному результату.

Ученые планируют в ближайшем будущем отыскать в полученных ими образцах следы землетрясений, потому как на дне сейсмическая активность должна приводить к смещениям осадочных слоев.