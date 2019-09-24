Ученые определили возраст Сахары 24.09.2019, 20:52

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Геологи озвучили возраст пустыни.

«Люди пытаются определить возраст Сахары уже несколько десятилетий. Одни исследования говорят, что это начало плейстоцена (около 2,6 миллиона лет назад), тогда как другие указывают, что Сахаре всего несколько тысяч лет», – говорит Даниэль Мухс из Геологической службы США в Денвере.

Мухс и его коллеги на Канарских островах исследовали отложения тонкой красновато-коричневой почвы, найденной среди слоев вулканических пород и песчаных дюн на островах Фуэртевентура и Гран-Канария. Острова находятся у западного побережья Северной Африки, в устье водоворота, который сезонно выбрасывает ветреную пыль из Сахары через Атлантический океан, передает nat-geo.ru.

Ученые пытались найти, идентифицировать и датировать любые слои древней африканской пыли в так называемых палеозолах, захороненных древних почвах. В одном из изученных прибрежных районов они обнаружили слои дюн, сделанные из местных раковин морских животных; в другом были слои лавы от вулканов, которые построили острова. Оба этих геологических архива содержали палеозолы, сделанные из очень мелкозернистых минералов, богатых кварцем и слюдой – минералы, которые не свойственны местной геологии островов, зато соответствуют найденным на соседнем африканском материке.

К счастью для геологов, потоки лавы, которые образуют обдуваемые ветром мелкозернистые слои кварца и слюды, позволили зафиксировать приблизительный возраст сахарской пыли. Это связано с тем, что в вулканических породах содержатся минералы, которые по сути являются изотопными часами, которые начинают тикать, когда минералы в лаве охлаждаются и затвердевают. А поскольку слои лавы, палеозолов и других локальных почв сложены в хронологическом порядке с самыми молодыми на вершине, потоки лавы обеспечивают некоторые границы того времени, когда Сахара была достаточно сухой, чтобы вызвать мощные пыльные бури над Атлантикой.

Ученые определили, что самым древним найденным палеозолам около 4,6 миллиона лет. Это не означает, что Сахаре ровно столько же, но это минимально возможный возраст пустыни.

«Мы могли бы датировать Сахару и более ранним временем, если сможем найти соответствующие палеозолы», – говорит Мухс.