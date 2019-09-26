США ввели санкции против китайских компаний и граждан из-за Ирана 26.09.2019, 15:40

Вашингтон создал новый санкционный список для Китая из-за иранской нефти.

В среду, 25 сентября, Министерство финансов США объявило о введении новых санкций в связи с обвинениями в сознательных перевозках нефти из Ирана и в нарушение введенных Вашингтоном ограничений против Иран. В санкционный список попали пять китайских граждан и шесть юридических лиц, в том числе две дочерние компании корпорации, сообщает Reuters (перевод — zn.ua).

Под санкции попали компании Cosco Shipping Tanker и Cosco Shipping Tanker Seaman and Ship Management, но на родительскую компанию санкционные меры не распространяются. Также в список внесли компании China Concord Petroleum, Kunlun Shipping Company, Kunlun Holding Company и Pegasus 88 Limited.

"Мы говорим Китаю и всем странам: знайте, что мы будем наказывать за каждый проступок", - заявил в среду в Нью-Йорке госсекретарь США Майк Помпео.

В четверг, 26 сентября МИД Китая выразил сожаление по поводу санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении китайских юридических лиц и отдельных лиц, которых он обвиняет в намеренной передаче нефти из Ирана в нарушение ограничений Вашингтона на Тегеран.

Представитель министерства Гэн Шуан выступил с комментариями на ежедневном брифинге в Пекине, добавив, что сотрудничество Китая с Ираном было законным..

21 сентября, власти США ввели временное освобождение от пошлин для более чем 400 товаров, которые импортируются из Китая.

С 1 сентября начали действовать 5% пошлины Китая на импортируемую из США сырую нефть, а также на ряд других товаров общей стоимостью более 75 млрд долларов. С 1 октября будут введены пошлины на китайские товары общей стоимостью в 250 миллиардов долларов.