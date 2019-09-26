Ученые уточнили дату зарождения жизни на Земле 3 26.09.2019, 19:05

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Долгое время считалось, что жизнь зародилась на нашей планете примерно 3,4 миллиарда лет назад.

Возраст нашей планеты составляет немногим более четырех с половиной миллиардов лет, и большую часть этого времени Земля обитаема. Тем не менее, у ученых нет однозначного ответа на вопрос, когда именно жизнь зародилась. Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса пришли к выводу, что это произошло три с половиной миллиарда лет назад, передает mk.ru.

Долгое время считалось, что жизнь зародилась в первичном океане Земли примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако несколько лет назад некоторые исследователи выдвигали предположение, что это произошло раньше. Впрочем, предполагаемые свидетельства наличия жизни 3,7 или даже 4 миллиарда лет назад в действительности оказались всего лишь горными породами, которые могли сформироваться без какого бы то ни было участия живых организмов. Авторы новой работы считают, что в их случае ситуация обстоит другим образом.

Изучая керны, извлеченные из района геологической формации Дрессер, специалисты обнаружили структуры, состоящие из пиритов (сульфидов железа) и включающих в себя азотосодержащие органические вещества.

Давно известно, что органические молекулы далеко не всегда могут служить прямым доказательством существования живых организмов или продуктом их деятельности, и именно это позволило «разоблачить» древнейшие предполагаемые свидетельства наличия жизни.

Тем не менее, ученые утверждают, что в данном случае ими были обнаружены именно ископаемые останки древних бактерий: расположение веществ весьма напоминает окаменелые колонии древних микроорганизмов. Подобные останки носят название «строматолиты» и, насколько известно на сегодняшний день, они могут иметь лишь биологическое происхождение.

Если выводы ученых соответствуют действительности, это означает, что специалисты изучили древнейшие на сегодняшний день окаменелости, и уточнили, не позже какого периода Земля стала обитаема. По мнению авторов новой научной работы, эта информация позволит больше узнать как об эволюции на нашей планете, так и о шансах на наличие живых существ за ее пределами.

Исследование было опубликовано в журнале Geology.