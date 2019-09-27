По российским наемникам в Ливии нанесли авиаудар 27.09.2019, 12:27

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Фото: Reuters

Найдены брошенные ими при отступлении вещи.

Российские наемники замечены в зоне боевых действий в Ливии. После свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году в стране продолжается гражданская война. Столицу республики Триполи, контролируемую признанным международным сообществом Правительством национального согласия, осадили войска Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара. На его стороне участие в боях принимают российские граждане, пишет сегодня расследовательская группа Conflict Intelligence Team (перевод — svoboda.org).

Расследователям удалось изучить фотографии личных вещей одного из бойцов, воюющих на стороне Ливийской национальной армии. Вещи были оставлены после авиаудара правительственных сил по городу Асбия неподалеку от аэропорта Триполи. Банковская карта, брошенная на месте авиаудара, принадлежит россиянину Вадиму Бекшеневу. Он, согласно данным из соцсетей, вероятно, служил в морской пехоте Балтийского флота. А после этого — в так называемой Частной военной компании "Вагнера" — военной группировке, принимавшей участия в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии.

Среди фотографий Бекшенева расследователи обнаружили медаль ЧВК "Вагнера" "За победу над ИГИЛ". Связаться с ним Conflict Intelligence Team не удалось, пережил ли он авиаудар — неизвестно.