Два плана Путина для «Л/ДНР» 3 28.09.2019, 15:29

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Виталий Портников

Лавров не оговорился?

В интервью московской газете «Коммерсантъ» глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сравнил будущий статус оккупированных районов Донбасса - статус, который они должны получить в результате урегулирования конфликта - со статусом Приднестровья.

Внимательному читателю это сравнение покажется неоправданным. Ведь конфликт в Молдове до сих пор не урегулирован.

Однако Лавров вовсе не оговорился. Он комментировал не актуальный статус Приднестровья, а подход Кремля к урегулированию в Молдове. В Москве предлагали Кишиневу согласиться с планом создания федеративного государства, в котором «ПМР» фактически - государство в государстве с сохранением всей своей инфраструктуры. И, конечно, сохраняется российское военное присутствие. А сама Республика Молдова при этом сохраняет нейтральный статус. Нейтральный статус при фактической оккупации части своей международно признанной территории российскими войсками.

Кстати, автором и лоббистом этого плана был вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак, с которым сейчас активно контактирует помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. По сути, в российском руководстве сейчас конкурируют два подхода. Первый, который отстаивает помощник президента России Владислав Сурков - это сохранение «народных республик» как квази-государств, как рычага давления на Украину и инструмента заработка для российской политической элиты. И второй, сторонником которого является Дмитрий Козак - это инкорпорация «народных республик» в состав Украины с сохранением всей их «государственной инфраструктуры» и, разумеется, российского военного присутствия. Разумеется, как инструмент для обогащения российской политической элиты территория тоже будет сохранена - только зарабатывать будут другие группировки. И понятно, что рано или поздно одним из требований к урегулированию станет декларирование Украиной своего нейтрального статуса и отказ от вступления в НАТО. Не случайно президент Владимир Зеленский постоянно говорит о необходимости проведения референдума о евроатлантической интеграции Украины, а представители его команды неоднократно давали понять, что от евроатлантической интеграции можно было бы и отказаться. Это и есть подготовка к «тихой капитуляции».

На приоритетность такого подхода со стороны России указывают другие тезисы Лаврова. В частности, когда российский министр, когда комментирует проведение местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству, произносит вполне понятную фразу: «закон законом, но мнение самопровозглашенных республик должно быть учтено».

В Минских соглашениях говорится исключительно о том, что с местными властями должен быть согласован порядок проведения выборов по украинскому законодательству. Порядок, а не их мнение о самих выборах и о том, по какому законодательству их проводить. И при этом Минские соглашения не оставляют никакого пространства для сохранения «народных республик». Вообще никакого. Выборы проводятся в районах Донецкой и Луганской областей Украины, а не в «республиках».

Когда Лавров говорит «закон законом», он раскрывает главную задачу российских властей - сохранение «народных республик» и российских войск на украинской земле. Победит линия Суркова - и «народные республики» останутся марионеточными «государствами» под протекторатом Кремля. Победит линия Козака - и «народные республики» останутся марионеточными «государствами» под протекторатом Кремля, но с формальным возвращением в состав Украины. Вот и вся разница.

Для того, чтобы победили не Сурков с Козаком, а Украина, администрации Владимира Зеленского следует отказаться от опасных иллюзий относительно самой возможности достижения договоренностей с Кремлём на российских условиях. Целью Киева должно стать восстановление территориальной целостности страны и реальная реинтеграция Донбасса, а не превращение этой территории в вечную раковую опухоль на теле государства и рычаг постоянного российского политического и военного давления на Украину.

Виталий Портников, «Радио Свобода»