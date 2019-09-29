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Ученые нашли необычный метод остановить глобальное потепление на Земле

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  • 29.09.2019, 8:12
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Ученые нашли необычный метод остановить глобальное потепление на Земле

Исследователи уже больше десяти лет изучают искусственные методы охлаждения планеты.

После падения астероида 470 миллионов лет назад на Земле наступил ледниковый период. Согласно результатам нового исследования, образовавшееся гигантское пылевое облако блокировало солнечные лучи, пишет 5-tv.ru.

Теперь ученые хотят вызвать подобное явление, чтобы охладить нашу планету. Специалисты из Лундского университета в Швеции сделали вывод, что их открытие поможет в борьбе с глобальным потеплением в том случае, если человечество не сократит выбросы углекислого газа, передает Naked-science.

По словам руководителя исследования Биргера Шмитца, подобная пыль охлаждала Землю в прошлом. Различные искусственные методы охлаждения Земли в случае климатической катастрофы ученые обсуждают уже больше десяти лет. Исследователи не исключают возможность размещения астероидов размером с искусственные спутники на околоземной орбите для непрерывного испускания мелкой пыли и частичного блокирования солнечного света.


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