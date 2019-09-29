Археологи раскрыли секрет 1600-летнего «словацкого Тутанхамона» 29.09.2019, 9:28

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Найденные артефакты говорят о роскошной жизни аристократа IV века.

Гробница «принца» IV века была обнаружена в 2005 году при строительстве промышленной зоны в городке Попрад (Словакия). Богатое захоронение знатного мужчины разграбили еще в древности, однако сохранившиеся артефакты и собственно останки «принца» уже 14 лет обеспечивают работой современных исследователей, регулярно преподнося сюрпризы, пишет nauka.vesti.ru.

Деревянная гробница с погребальной камерой размером 2,7*4 метра, деревянная «меблировка» и деревянный саркофаг с телом покойного неплохо сохранились – как и остальные предметы, не привлекшие внимание древних грабителей. Мужчину из Попрада быстро прозвали «словацким Тутанхамоном», однако на практике это означает «долгие, сложные и затратные исследования»: словацкие специалисты признаются, что в некоторых областях просто не обладают нужными навыками и современным оборудованием. Большая часть исследований проводится совместно со специалистами из других стран – Дании, Германии, Великобритании, Венгрии, США.

Главной сенсацией древнего захоронения была и остается деревянная игровая доска (на заглавной фотографии), единственная в Европе. В мире таких всего две (вторая в Египте), а сама игра пополнила список древних настольных игр, забытых или неизвестных антропологам.

Помимо уникальной игровой доски, расхитители гробниц обошли вниманием мебель усопшего: сейчас деревянные стол, стул и кровать, некогда покрытые листовым серебром, представлены в местном музее.

Деревянная мебель из захоронения в Попраде. Фото: TASR

Древние грабители не вынесли и такую мелочь как туалетные принадлежности: серебряные ножницы, щипчики и ложечки для чистки ушей. Образ ухоженного «принца» с чистыми ушами несколько противоречит результатам изотопного анализа, проведенного несколько лет назад совместно с немецкими специалистами: согласно полученным данным, мужчина родился в Татрах, вырос в Спише (сейчас это историческая область в Словакии и Польше) и, вероятно, был представителем одного из германских племен, населявших север и восток Словакии в конце IV века. Эта информация содержится в недавней заметке The Slovak Spectator, однако предыдущие генетические исследования указывали на более восточный регион происхождения, «где-то между Волгой и Уралом».

За 14 лет исследований изменился и возраст покойного: раньше считалось, что ему было около 30 лет на момент смерти, сейчас оценки сдвинулись в сторону 25 и даже 20 лет. Рост пока не меняется: 172 см, установлен по восьмидесяти сохранившимся костям.

Ученые признают, что не могут точнее идентифицировать останки «принца» – он жил и умер в начале сложной эпохи, известной как Великое переселение народов. Датировать гробницу помогла найденная подвеска, сделанная из золотой монеты – солида императора Валента II, отчеканенного в 375 году.

Некоторые артефакты из захоронения в Попраде. Фото: TASR

Археологи предполагают, что само захоронение относится к 380 году – в это время Римская империя еще оставалась общим знаменателем для Европы, и покойный, вероятно, имел к ней прямое отношение: судя по данным изотопного анализа, в дальнейшем его пищевые привычки (и режим питания в целом) стали «средиземноморскими».

«Значительную часть своей короткой жизни он провел в средиземноморском регионе. Возможно, он долго жил в Риме, при дворе императора, либо служил в римской армии, занимая высокий пост», – говорит Кароль Пиета (Karol Pieta), замдиректора Археологического института при Академии наук Словакии.

Причина смерти молодого аристократа, правильно питавшегося и следившего за собой, до недавних пор оставалась загадкой. Недавнее масштабное исследование позволяет предположить, что он скончался от острого поражения печени, вызванного вирусом гепатита В (HBV).

Строго говоря, это не новость: само исследование – «Вирус гепатита В от бронзового века до Средневековья» – стало одной из научных сенсаций 2018 года. Но только сейчас словацкие СМИ сообщили, что в этих изысканиях принимал участие и «принц из Попрада», в виде бренных останков под номером DA119.

В наши дни вирус гепатита В убивает около миллиона человек ежегодно. Во всем мире, по оценкам ВОЗ, количество инфицированных HBV приближается к 260 миллионам, несмотря на наличие вакцины. Относительно недавно, с развитием новых технологий в области изучения древней ДНК, у исследователей появилось не только желание, но и возможность выяснить «историю болезни», в буквальном смысле – от места и времени появления вируса до путей его развития и распространения. Подобные исследования сейчас ведутся по многим патогенам и заболеваниям, среди них – чума, оспа, «испанка», рак (об этом мы рассказывали в статье «Онкология в Древнем Египте: современное человечество проигрывает 100:1»). Но древний вирус гепатита В, помимо прочего, оказался еще и «удобным» для обнаружения и изучения, а особенности его передачи от человека к человеку практически исключают риск загрязнения современной ДНК.

О скорости развития научной мысли красноречиво говорит тот факт, что совсем недавно, в 2017 году, был секвенирован старейший на то время геном HBV – его обнаружили в мумии двухлетнего ребенка из Неаполя, скончавшегося в XVI веке предположительно от оспы. Вируса оспы в итоге не нашли, зато нашли вирус гепатита В.

Но старейшим этот образчик оставался всего несколько месяцев: уже упоминавшееся международное исследование «Вирус гепатита В от бронзового века до Средневековья», опубликованное весной 2018 года, увеличило «возраст» вируса до 4500 лет. Эта работа стала в некотором смысле «побочным продуктом» более крупного исследования древней ДНК под руководством знаменитого Эске Виллерслева (Eske Willerslev): во время изучения 304 наборов древних останков со всего мира в 12-ти образцах был обнаружен вирус гепатита В, этим двенадцати посвятили отдельное исследование, а одним из этой дюжины оказался «принц из Попрада».

К слову, древнейшими жертвами смертоносного вируса в этом исследовании стали представители синташтинской культуры из России (Буланово) и культуры колоколовидных кубков из Германии (Остерхофен) – этим останкам больше 4000 лет.

Древнейшая на сегодняшний день жертва гепатита В: мужчина 25-30 лет из Карсдорфа, Германия. Возраст останков – 7000 лет. Фото: Nicole Nicklisch

Но и они недолго удерживали титул древнейших – еще через пару месяцев свои результаты опубликовали специалисты из института Макса Планка в Йене: они обнаружили HBV в трех из 53 образцов, древнейший относится к эпохе неолита, ему больше 7000 лет.

Впрочем, скорость и количество открытий говорят лишь о бурном развитии научной мысли и совершенствовании технологий, до практических результатов пока далеко: имеющихся данных все еще недостаточно.

Ученые полагают, что HBV зародился около 20 тысяч лет назад, однако пути его распространения пока установить сложно. Распределение древних генотипов вируса не всегда совпадает с современным; некоторые древнейшие штаммы давно угасли, другие же имеют больше сходства с HBV, обнаруженным в наши дни у горилл и шимпанзе; средневековые штаммы пугающе близки к современным человеческим, словно вирус почти не мутировал за прошедшие 500 лет…

«Эти данные говорят о сложной истории эволюции вируса», «эти данные не позволяют сформулировать связную теорию происхождения и распространения HBV» – подобные заключения встречаются во всех научных работах, посвященных древнему смертоносному вирусу.

Что касается «принца из Попрада», у него был обнаружен вирус генотипа А. Любопытно, что тот же генотип вируса был выявлен в 4000-летних останках двух человек из Буланово (Россия), относившихся к синташтинской культуре, и в 2700-летних останках «скифской женщины», найденных в Венгрии.

В наши дни каждый генотип HBV (всего их 10, обозначенных латинскими буквами от A до J) имеет территориальную и этническую область преобладания. Логично предположить, что так было и в древности. Это вновь поднимает вопрос о происхождении «германского принца» из Попрада – был ли он потомком тех, кто пришел с востока, из региона «между Волгой и Уралом», или все же был местным уроженцем, пристрастившимся к римским обычаям и средиземноморской пище?

Судя по скорости обновления информации в словацких СМИ, ответа можно ждать еще несколько лет. В ожидании новостей рекомендуем нашу подборку по теме «История медицины».