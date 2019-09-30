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Видеофакт: Как Лукашенко спускался по трапу самолета в Ереване

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  • 30.09.2019, 22:11
Видеофакт: Как Лукашенко спускался по трапу самолета в Ереване

Складывается впечатление, что диктатор делал это с некоторым трудом.

Александр Лукашенко прибыл в Ереван, где 1 октября примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает «Солидарность».

Местные СМИ опубликовали видео встречи белорусского руководителя в аэропорту.

В коротком видео бросаются в глаза несколько моментов. Первое – то, как Лукашенко спускается по трапу, держась за поручни.

Создается впечатление, что спуск дается ему с некоторым трудом.

Второе – более привычная нашему глазу картина: кортеж диктатора, состоящий из десятка автомобилей. Такой же кортеж, к слову, приготовили и для президента Кыргызстана.


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