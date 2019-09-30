Видеофакт: Как Лукашенко спускался по трапу самолета в Ереване

Видеофакт: Как Лукашенко спускался по трапу самолета в Ереване1
- 30.09.2019, 22:11
Складывается впечатление, что диктатор делал это с некоторым трудом.
Александр Лукашенко прибыл в Ереван, где 1 октября примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает «Солидарность».
Местные СМИ опубликовали видео встречи белорусского руководителя в аэропорту.
В коротком видео бросаются в глаза несколько моментов. Первое – то, как Лукашенко спускается по трапу, держась за поручни.
Создается впечатление, что спуск дается ему с некоторым трудом.
Второе – более привычная нашему глазу картина: кортеж диктатора, состоящий из десятка автомобилей. Такой же кортеж, к слову, приготовили и для президента Кыргызстана.