Видеофакт: Как Лукашенко спускался по трапу самолета в Ереване 1 30.09.2019, 22:11

Складывается впечатление, что диктатор делал это с некоторым трудом.

Александр Лукашенко прибыл в Ереван, где 1 октября примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает «Солидарность».

Местные СМИ опубликовали видео встречи белорусского руководителя в аэропорту.

В коротком видео бросаются в глаза несколько моментов. Первое – то, как Лукашенко спускается по трапу, держась за поручни.

Создается впечатление, что спуск дается ему с некоторым трудом.

Второе – более привычная нашему глазу картина: кортеж диктатора, состоящий из десятка автомобилей. Такой же кортеж, к слову, приготовили и для президента Кыргызстана.