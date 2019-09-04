Восемь исторических принципов мирного протеста 3 Елизавета Покровская

4.09.2019, 8:19

Так сейчас во многом делается современная история.

«Принцип ненасилия – мощная действенная сила

когда его верно понимают и применяют» –

Махатма Ганди

1. Мирный протест, способный достичь успеха, организуется вокруг одной, крупной цели, понятной и близкой большинству населения территории, охваченной протестом.

Эта задача формулируется кратко, четко и абсолютно недвусмысленно

Все остальные лозунги, кричалки, песни и выступления должны служить лишь виньетками к главному лозунгу.

Примером такой четкой формулировки задачи протестного движения может служить классический пример национально-освобоительного движения в Индии под руководством Махатмы Ганди. Впрочем, это движение может служить примером и практически во всех остальных случаях.

2. Мирный протест, способный достичь успеха, не может ограничиваться мероприятиями, разрешенными властью/режимом, против которой проводится протест.

История не знает примеров, когда "Партия умеренного прогресса в рамках закона" оказалась бы способна добиться хоть чего-нибудь, не говоря уж о заявленных целях.

Знаменитый "Соляной марш" под руководством Ганди, с которого освободительное двежение Индии отсчитывает свое начало, был абсолютно несанкционированным, как и большая часть дальнейшей деятельности этого движения.

3. Мирный протест, способный достичь успеха, не ограничивается маршами, митингами или прогулками (даже вопиюще несанкционированными). Успех может быть достигнут лишь путем применения многочисленных и разнообразных ненасильственных акций: от пикетов и маршей до массовой агитации, граффити, арт-перформансов, кампаний гражданского неповиновения (в самых разнообразных формах – от перекрытия дорог до отказа от уплаты налогов) и разных форм забастовок.

Польское движение "Солидарность" не ограничивалось деятельностью "в рамках закона": на протяжении девяти лет в Польше проводились забастовки (в том числе и забастовки солидарности), проводились несанкционированные митинги и шествия, бойкоты и прочие акции гражданского неповиновения. Фактически вся деятельность "Солидарности" с самого начала была и оставалась "несанкционированной".

4. Мирный протест, способный достичь успеха, должен быть не только разнообразным по своим формам, но и массовым. В конечном счете именно массовость и интенсивность протеста являются ключом к успешному развитию движения.

Движение за гражданские права в США победило именно в силу своей массовости и благодаря тому, что к нему примкнули не только афроамериканцы, но и массы белого населения США. Движение, разраставшееся буквально на глазах, не могло в конечном счете не достичь своей цели.

5. Мирный протест, способный достичь успеха, должен находиться в состоянии непрекращающейся активности. Временами эта активность достигает пика, временами – спадает, но она должна продолжаться непрерывно даже в моменты, когда активная деятельность по каким-либо причинам невозможна.

Мирный протест не только не исключает, но даже предполагает наличие некоего "подполья", которое может рассчитывать на поддержку населения и продолжает действовать даже в условиях суровых репрессий.

Уже упомянутые классические примеры ненасильственных протестов – Движение за гражданские права, Движение за освобождение Индии, польская "Солидарность" показывают, что для успеха протеста он должен поддерживаться постоянно. Это – обязаность руководителей протеста и его наиболее активных участников: методы в каждом случае могут быть индивидуальными.

6. Участники любой акции мирного протеста, даже той, которая проводится по разрешению властей, должны быть готовы к репрессиям со стороны этой власти. Тот факт, что участники протеста не прибегают к силе, никогда и нигде не гарантировал им безопасности в прошлом, и нет оснований предполагать, что он сможет ее гарантировать в будущем.

Напротив, все наиболее известные примеры мирных движений протеста (в том, числе и тех, которые завершились успехом), сопровождались жестокими репрессиями со стороны оборонявшегося режима, в том числе и кровопролитием.

Ярким примером такого поведения режима по отношению к мирному протесту являются события на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., когда мирная демонстрация студентов была жестоко подавлена правящим режимом. Количество убитых до сих пор точно не известно, но оно исчисляется по меньшей мере несколькими сотнями, количество раненых – тысячами.

В 1919 году в городе Амритсаре была расстреляна мирная демонстрация протеста против депортации двух национальных лидеров. В результате расстрела безоружной толпы погибло более 400 человек, среди которых было более сорока детей, в том числе и грудных.

7. Организаторы и лидеры мирного протеста обязаны полностью осознавать и принимать на себя ответственность за судьбы своих последователей. Они обязаны не только присутствовать лично на организуемых или акциях,но и предупреждать тех, котого они призывают принять в них участие, о возможных последствиях этого шага. Мысль о возможности применения силы враждебным режимом должна быть доведена до каждого участника каждой акции.

Именно это Махатма Ганди, главный авторитет в области мирного протеста, считал своей основной обязанностью и долгом. Он принимал личное участие во всех массовых акциях протеста и особое внимание уделял тому, чтобы разъяснить участникам протеста, на что они идут, чем это может им грозить и каковы могут быть общие последствия протестных акций

8. Организаторы и участники мирных протестов, стремящиеся достичь успеха, должны отдавать себе отчет в том, что таким методом успех может быть достигнут далеко не сразу. Начало движения от его (в идеале – успешного) завершения отделяют как правило годы или даже десятилетия.

В случае мирных протестов важен не столько каждый отдельный сиюминутный результат, сколько динамика: движение должно расти, приобретать все большую популярность – даже среди тех, кто по каким-то соображениям не участвует в протестах активно. Помимо массовости своих участников и их активной деятельности, мирный протест должен обрастать все возрастающим числом "сочувствующих": тех, кто согласен с идеями протеста и осознает правоту протестующих.

Движение за освобождение Индии шло к своей цели 17 лет.

Движение за гражданские права в США продолжалось 13 лет.

"Солидарность" в Польше действовала 9 лет.

Сейчас на наших глазах разворачиваются массовые протесты и Гонконге. Они – вопреки предсказаниям – не идут на спад, а, наоборот, набирают силу. Сколько времени продлится это противостояние – пока неизвестно. Но все, кто рассуждает сейчас о мирных протестах в России, должны сейчас в первую очередь не отрывая взгляда смотреть на Гонконг.

Там сейчас во многом делается современная история.

Елизавета Покровская, «Фейсбук»