В Италии согласовали новое правительство 4.09.2019, 11:09

Досрочных выборов не будет.

Члены популистского "Движения пяти звезд" проголосовали за поддержку формирования правительства с Демократической партией, что позволит прекратить политический кризис в Италии, сообщает ANSA.

Десятки тысяч членов партии приняли участие в онлайн-голосовании, которое продолжалось в течение суток 2 сентября. В результате 79,3% высказались за формирование нового правительства, 20,7% были против.

Сегодня утром кандидат на должность премьер-министра Джузеппе Конте представит президенту Италии состав нового правительства. После этого правительство примет присягу, вероятно, это произойдет в среду вечером или в четверг утром.

В новом правительстве не будет представителей правой партии "Лига". Ее лидер и пока действующий глава МВД Маттео Сальвини уже запланировал серию митингов по всей Италии и призвал своих сторонников к большой демонстрации в Риме.

20 августа 2019 года Конте заявил, что подает в отставку на фоне разногласий в коалиции, в которую кроме популистов входила правая партия "Лига Севера". Премьер обвинил вице-премьера, главу МВД и лидера "Лиги Севера" Маттео Сальвини в желании провести досрочные парламентские выборы любой ценой.

28 августа "Движение пяти звезд" и Демократическая партия договорились создать новую коалицию.

29 августа президент Италии Серджо Маттарелла дал Конте мандат на формирование правительства, сообщал сайт главы государства.

30 августа Конте начал проводить консультации с фракциями парламента.