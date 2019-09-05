В США запустили самый мощный академический суперкомпьютер 5.09.2019, 11:21

Фото: utexas.edu

Запущена пятая самая мощная система в мире.

В Техасском университете в Остине запустили Frontera, самый быстрый суперкомпьютер среди всех университетских машин и пятую самую мощную систему в мире.

При этом университет является домом и для Stampede2, второго по мощности академического суперкомпьютера, сообщает официальный сайт Техасского университета в Остине (перевод — nv.ua).

Система была построена на инвестиции Национального научного фонда (NSF), сумма которых составила $60 млн. Созданием суперкомпьютера занималась компания Dell EMC при участии Intel, Mellanox, DataDirect Networks, NVIDIA, IBM, CoolIT и Green Revolution Cooling.

«Научные проблемы требуют вычислений в самых больших и самых сложных масштабах. Именно для этого и нужна Frontera. Вычислительные возможности Frontera будут поддерживать самые сложные в вычислительном отношении научные приложения, над которыми сегодня работают американские ученые», — сказал Джим Куросе, помощник директора по компьютерным и информационным наукам и инжинирингу в NSF.

Frontera поддерживает научные приложения с июня и уже позволила более чем трем дюжинам групп проводить исследования по целому ряду тем — от физики черных дыр до моделирования климата и разработки лекарств, используя моделирование, анализ данных и искусственный интеллект.

«Это отличная машина, особенно для приложений квантовой механики. Мы действительно с нетерпением ждем проведения масштабных вычислений, которые раньше были невозможны», — сказал Александр Исаев, химик из Университета Северной Каролины, который использовал Frontera для выполнения более 3 миллионов расчетов атомного силового поля менее чем за 24 часа.

«Скорость, с которой Frontera выполняет вычисления, очень выгодна. В целом, весь темп вычислительных исследований будет увеличен с приходом Frontera», — добавил Ганеш Баласубраманян, доцент кафедры машиностроения и механики в Университете Лихай.

Кластер Frontera состоит из 8008 узлов, каждый из которых содержит по два 28-ядерных процессора Intel Xeon Platinum 8280, что в сумме дает около полумиллиона ядер. Пиковый уровень производительности системы достигает 38,8 Пфлопс. Для связи между узлами используется интерконнект InfiniBand 200 Гбит/с от Mellanox.

В состав Frontera также входит дополнительная система на базе 448 ускорителей NVIDIA Tesla V100, с хост-процессорами IBM POWER9. Обе они необходимы для ускорения тренировки нейронных сетей и использования ИИ, исследований в области молекулярной динамики и других расчетов.

В ближайшие месяцы Frontera будет интегрироваться с облачными провайдерами Microsoft, Google и Amazon, чтобы предоставить исследователям доступ к новым компьютерным технологиям и долговременному хранилищу.

В начале 2019 года НВ сообщало, что прототип Tianhe-3 — китайского суперкомпьютера нового поколения — прошел испытания в десятках китайских организаций. Ожидается, что суперкомпьютер будет проводить расчеты для заказчиков в Китае и за его пределами.

Среди организаций, которые проводили испытания — Академия наук Китая и Китайский центр аэродинамических исследований и разработок, указал руководитель Отдела прикладных исследований и разработок НСЦ Мэн Сянфэй. Суперкомпьютер уже предоставляет услуги по таким направлениям, как крупный воздушный транспорт, космонавтика, реакторы нового поколения и фармацевтика.