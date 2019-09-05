К концу сентября в РФ, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса 3 5.09.2019, 19:27

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К чему это приведет?

До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка. RIPE NCC — одна из пяти региональных интернет-регистратур в мире, которая занимается распределением интернет-ресурсов в России, Европе и на Ближнем Востоке. По словам Семеняки, те компании, которые захотят получить адреса в формате IPv4, теперь будут вынуждены либо перекупать их у других игроков, либо ждать, когда те добровольно освободят их.

IP — один из базовых протоколов для передачи данных в интернете. Компьютеры для соединения друг с другом используют числовые IP-адреса: когда пользователь хочет открыть какой-то сайт и вводит в строку браузера домен, например rbc.ru, компьютер преобразовывает его в 80.68.253.13. IPv4 — первая широко используемая версия протокола IP. По данным RIPE NCC, сейчас доступно 1,88 млн адресов IPv4, хотя на 30 июля их было 2,61 млн.

За распределение IP-адресов отвечает Internet Assigned Numbers Authority (Администрация адресного пространства интернета, IANA), которая является частью Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами, ICANN). IANA делегирует свои полномочия по дальнейшему распределению IP-адресов региональным регистратурам, в том числе RIPE NCC.

Изначально в протоколе IPv4 было 4,3 млрд адресов, и еще в 2011 году региональные регистратуры начали предупреждать о дефиците адресов в нем и переходить на особый режим их выдачи. «Когда у нас остался последний большой блок адресов в конце 2012 года, мы начали выдавать новым членам RIPE NCC адреса только в пулах по 1024 штуки. Те, кому необходимо получить больше адресов, должны повторно заплатить RIPE NCC (в сумме членский и вступительный взносы — около $3,5 тыс.)», — рассказал Семеняка.

В апреле 2018 года у RIPE NCC закончились все новые IPv4 адреса, и организация начала распределять те, которые ранее использовались и были возвращены — например, в результате исчезновения компании. «Мы ожидали, что их хватит примерно на 2–2,5 года, но темпы расходования оказались выше, в том числе из-за активного появления новых интернет-ресурсов», — пояснил собеседник РБК.

Компании из одного региона не могут получить адреса в другом, так как есть специальные требования для членства в организациях, распределяющих ресурс, — например, о необходимости вести бизнес в данном регионе.