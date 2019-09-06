В Минске выступит легендарная литовская фолк-группа «Кулгринда» 1 6.09.2019, 9:06

Концерт состоится 20 сентября при поддержке Посольства Литвы.

Впервые в Минске - большой концерт литовской фолк-ритуал-группы "Кулгринда". Эта музыкальная группа сопровождает перенятые и восстановленные древние обряды, проводимые сегодня в литовском Сообществе балтской веры "Ромува". Руководит "Кулгриндай" Иния Трынкунене - лидер "Ромувы".

Песни, которые исполняет "Кулгринда", - это и календарные песни, усердно выбранные из всего народного песенного наследия, и гимны древнелитовским покровителям и покровительницам различных сфер жизни - огненной Габии, земельной Жямине, пчелиной Аустеи, небесному Перкунасу и т.д. "Кулгринда" и общенациональные фестивали открывает, и в государственных мероприятиях не раз принимала участие. Например, с участием "Кулгринды" происходило освящение государственного флага Президента Литвы.

Привезет "Кулгринда" в Минск также и песни, ставшие визитной карточкой как этой группы, так и всей Литвы в мире, - многоголосые сутартинес, которые внесены в список наследия ЮНЕСКО. Это действительно "трансовые" песни - певицы не ведут одну мелодию одновременно своими голосами, а поют "отсроченно", поэтому слушатель перестаёт отслеживать мелодию и просто "ныряет" в стихию песни.

С белорусской стороны пару "Кулгринде" составит группа "Дайнава". Ее участники берут из беларуского песенного наследия наилучшее и исполняют строго в соответствии с календарным временем. На этот раз они исполнят песни, соответствующие осенней поры. "Дайнава" исполнит песни также в сопровождении дуды (белорусской волынки) и колесной лиры - древних инструментов, которые были распространены ранее в Беларуси и сейчас активно возрождаются.

Начало концерта в 19:00.

Концерт проходит при поддержке Посольства Литовской Республики в Республике Беларусь. Мероприятие приурочено также к Дню единства балтов 22 сентября - государственному празднику в Литве и Латвии, которое отмечают также энтузиасты и в нашей стране, зажигая вечером этого дня на холмах и древних городищах костры.

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