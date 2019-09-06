Белорусский рабочий Дмитрий Кудравец: Лукашенко должен уйти 6.09.2019, 9:28

Рабочий услышал от дочери вопрос о диктаторе и решил идти в политику.

Дмитрий Кудравец — простой рабочий из города Жодино. Он работал на жодинском Кузнечном заводе тяжелых штамповок токарем, а потом — механиком. Сейчас трудится на Жодинском водоканале.

Выступая на Youtube-канале «Народная Грамада», Дмитрий Кудравец рассказал, почему решил идти в политику.

Однажды старшая дочь спросила Дмитрия: «Папа, а зачем вы выбрали нам этого президента? Что нам теперь, из страны уезжать»? Он не нашелся, что ответить. Ведь если молодежь вынуждена уезжать из страны, у такой страны нет будущего. Но после этого вопроса дочери, по его словам, «перестал бояться и решил идти в политику».

Дмитрий Кудравец идет на «парламентские выборы» кандидатом от Народной Грамады. Он прекрасно понимает, что в Беларуси нет «выборов», голоса никто считать не будет. Списки «депутатов» будут утверждены задолго до «выборов». «Депутатов» назначает Лукашенко, поэтому они отстаивают интересы не народа, а своего хозяина.

Да, в Беларуси нет «выборов». Но зато есть предвыборная кампания. Она дает нам возможность проводить пикеты, митинги, встречаться с избирателями, обсуждать проблемы города и страны. Чтобы в дальнейшем выйти на улицы наших городов на продолжительный, массовый, мирный протест. Только так мы сможем вернуть народу право выбора.