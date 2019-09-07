Астрофизики впервые нашли в атмосфере экзопланеты калий 7.09.2019, 18:20

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Открытие совершили ученые Потсдамского астрофизического института.

Спектроскопический анализ высокого разрешения позволил сотрудникам Потсдамского астрофизического института обнаружить калий в газовой оболочке экзопланеты. Речь идет, как уточняет научное издание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters (перевод - planet-today.ru), о первом обнаружении калия в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы.

Еще два десятка лет назад астрономы полагали, что калий и натрий должны присутствовать в атмосферах так называемых "горячих юпитеров" — газовых гигантов, расположенных близко к своим звездам. Натрий и правда удалось обнаружить в оболочке таких планет уже достаточно давно, а вот калий все не находился.

"Элементы, из которых состоит атмосфера той или иной экзопланеты, можно изучить, когда планета оказывается между нами и диском своего светила. И все бы ничего, но плотные облака в атмосферах горячих юпитеров мешают спектральному анализу", — рассказывают исследователи.

Калий не удавалось обнаружить даже в атмосфере планеты HD189733b, которая удалена от нас всего на шестьдесят четыре световых года и является самым изученным на сегодняшний день горячим юпитером. Но теперь, когда астрономы применили новый инструмент — спектроскопический анализатор PEPSI Большого бинокулярного телескопа — калий все-таки отыскался в атмосфере гиганта.