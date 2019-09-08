Гарри Погоняйло: Лукашенко надо проверить здоровье 15 8.09.2019, 8:14

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ГАРРИ ПОГОНЯЙЛО

У лгуна могут потребовать сатисфакции.

Американский миллиардер, генеральный директор кампании Tesla Илон Маск опроверг заявление Лукашенко о том, что он якобы дарил белорусскому диктатору электромобиль стоимостью $165 тысяч.

Напомним, что курьезное заявление Лукашенко сделал 2 сентября, общаясь со учениками минской школы №93.

«У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил — увидел меня на мотоцикле и говорит: «Что это у вас «президент» на двухколесном [мотоцикле] ездит?» — сказал диктатор ученикам.

Слова Лукашенко и ответ Илона Маска стали одной из самых обсуждаемых тем в белорусском интернете.

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал Гарри Погоняйло.

- Как вы прокомментируете ситуацию, в которой оказался белорусский диктатор — ведь его поймали на самой откровенной и безыскусной лжи, причем сделал один из самых авторитетных людей в мире?

- Если речь идет о нашем «хозяине вся страна», то ему соврать — как в народе говорят, что два пальца оттоптать. Он всю жизнь цинично, нагло врет, надеясь, что в этой стране с него никто за это не спросит.

Теперь перейдем к юридической части.

В принципе, у нас законом оговорены правила приема подарков высшими должностными лицами, да и рядовыми чиновниками — там очень маленькая стоимость вещей, которые можно принять в подарок лично для себя.

А авто «Тесла», если бы такой подарок в самом деле был, должно было быть взято на баланс и находится в соответствующих хранилищах — как собственность государства.

В случае же особо ценного подарка сразу возникает юридический повод разбираться, были ли у дарившего его миллиардера какие-то варианты развития коммерческих отношений с Беларусью. Или же он просто решил подарить с барского плеча «известному государственному деятелю».

При этом, если крупный бизнесмен дарит «главе государства», возникают подозрения: какой интерес у этого бизнесмена и этого государства? И в таком случае не исключено, что это — завуалированная взятка.

Поэтому такого рода заявления наносят ущерб репутации крупных бизнесменов, поскольку в них содержится намек на коррупционные схемы, которые надо раскрывать. Вообще, если «президент» делает такие заявлени принародно, то он должен предоставить веские доказательства, на каком основании, с какой целью и зачем принял этот подарок. А также того, что с этим подарком происходит сегодня: находится ли автомобиль на его личной «конюшне» или в гараже его администрации или Совета министров, или передан какому-то другому должностному лицу в качестве служебного транспорта.

И если автомобиль принят как личный подарок, и «президент» пользуется им лично и хранит у себя «на подворье» — это уже попахивает должностным преступлением.

Я помню дело экс-председателя Национального банка Тамары Винниковой, которая была моим клиентом. Ее обвинили в 1997 году в том, что она приняла в качестве подарка посуду «Цептер» стоимостью всего лишь около 2 тысяч долларов. Ее дети нашли документы, что это они купили, причем в рассрочку, но тем не менее, это было вменено как один из эпизодов обвинения.

Поэтому Лукашенко, занимая такую должность, должен быть очень и очень острожен в принятии таких подарков, как электромобиль «Тесла», и даже в высказываниях на эту тему.

А Илон Маск имеет право требовать сатисфакции с любого лгуна, который каким-то образом может подпортить его имидж. Одно дело — подарить с барского плеча эту машину, а другое дело — взять с конвейера и сказать: «Вот тебе, дорогой товарищ, пользуйся на здоровье».

Здесь нужно рассматривать, есть ли основания возмущаться известному миллиардеру в связи с тем, что кто-то где-то сказал, что якобы принял от него такой подарок.

Я лично тут не вижу повода «напрягаться» и тратить свое время, но если Илон Маск усмотрит в этот для себя серьезные имиджевые потери, он может, если посчитает нужным, задействовать правовые механизмы и добиться через суд опровержения недостоверной информации. У него есть большая команда юристов и они способны сделать правовые ходы, которые могут адекватно отрегулировать эту ситуацию в правовом смысле.

- А зачем Лукашенко вообще понадобилось лгать о подарке от Маска?

- С Лукашенко надо всегда держать «ушки на макушке», потому что он неоднократно был пойман на лжи. Он в этом плане фантазер, у него не всегда все в порядке с его головой.

Поэтому его высказывания, его обидные оценки и сопоставления говорят лишь о том, что это человек не очень образованный (хотя он кичиться тем, что у него два высших образования). При этом он везде демонстрирует, что он — большой всезнайка, он всех поучает, дает советы.

В общем, он — большой фантазер по этой части и иногда просто мелет чепуху, которую просто стыдно слушать с экрана и читать в СМИ, понимая, что этого говорит «первое лицо».

Он просто невоспитанный в этой части человек. Это раз. А во-вторых — еще и пришиблен определенным психиатрическим статусом. Я не психиатр и не могу сказать точный диагноз, но это характерно для людей, страдающих манией величия, которые считают себя чуть ли не наместниками Бога на земле, которым вручена судьба народа не только в том государстве, где они правят, но и всего мира. Он чувствует себя эдаким «мессией» — это чувствуется в его высказываниях и поведении.

Поэтому это сложный для нормального восприятия человек, поведение которого требует коррекции.

- В Беларуси стартовала «парламентская кампания», которая плавно перейдет в «президентскую». Были бы шансы у политика, попавшего с такой скандал, в случае честных выборов?

- У нас в законодательстве есть положение о том, что состояние здоровья — а тем более психического — при выдвижении на такие высокие посты должно проверяться. И не только проверяться — это еще и подлежит публичной огласке, чтобы избиратели страны знали, за кого им предлагают голосовать.

Это — не тайна личной жизни. Это вызывает публичный интерес, вполне оправданный, который должен быть удовлетворен. Потому что мы имеем право выбирать среди адекватных, здоровых кандидатов, а тем более — со здоровым психиатрическим статусом.

Это у нас прописано в законодательстве — но это не исполняется. Потому что «хозяин вся страна» нарушает эти законы. Он назначил «выборы парламента» заранее, сократив на 10 месяцев срок работы предыдущего «парламента». Потому что, видите ли, решил, что не следует совмещать «выборы президента» в 2020-м и «парламента», которые как раз пришлись на эту пору.

Но это же твоя «конституция» так установила! Ты ее автор, ты ее протолкнул когда-то неправедными путями… Так соблюдай свою же «конституцию»!

То есть, закон для него неписан. Мораль для него неписана. Он живет в своем мире и в своих представлениях. Я считаю, что «выборы» назначены с нарушением конституционных норм. Я лично пришел на прием к председателю Конституционного суда и высказал ему все свои соображения по этому вопросу. Но если бы таких «умников» в государстве были бы хотя бы сотни — думаю, мы бы жили в ином правовом, этическом и социальном пространстве.