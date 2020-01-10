закрыть
10 января 2020, пятница, 21:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

США объявили о новых санкциях в отношении Ирана

  • 10.01.2020, 20:00
  • 1,021
США объявили о новых санкциях в отношении Ирана

Санкции направлены против силовиков и чиновников, имевших отношение к ракетному обстрелу военных баз в Ираке.

Соединенные Штаты в пятницу объявили о введении новых санкций в отношении Ирана. Об этом сообщили во время пресс-брифинга в Белом доме госсекретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин, передает «Голос Америки».

По словам Мнучина, новые санкции в отношении иранского режима были введены в качестве наказания за атаку, совершенную Тегераном во вторник против американских военнослужащих в Ираке. Санкции коснутся высокопоставленных иранских чиновников и силовиков, имевших отношение к ракетному обстрелу военных баз в Ираке, добавил Мнучин.

Майк Помпео рассказал, что у США имелась информация о непосредственной угрозе со стороны Ирана в отношении американских объектов, включая дипломатические миссии США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции в отношении восьми высокопоставленных представителей иранского режима, а также против крупнейших иранских производителей стали, алюминия, меди и железа, ежегодно получающих миллиарды долларов в виде прибыли.

Согласно пресс-релизу, который был опубликован утром в пятницу, в санкционном списке оказались Али Шамхани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана; Мохаммад Реза Аштиани, заместитель начальника штаба иранских вооруженных сил, и Голамреза Сулеймани, начальник ополчения «Басидж», входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, под санкциями оказались 17 иранских металлопроизводителей и горнодобывающих компаний, холдинг, состоящий из трех компаний, зарегистрированных в Китае и на Сейшельских островах, а также судно, задействованное в покупке и продаже иранской металлопродукции.

Наряду с этими мерами, президент Трамп подписал в пятницу указ, направленный против дополнительных источников прибыли, используемых иранским режимом для финансирования и поддержки ракетно-ядерной программы, терроризма и финансирования террористических марионеточных боевых организаций, а также для злонамеренного влияния на регион.

Согласно указу, министру финансов, после консультации с госсекретарем, могут быть переданы полномочия для введения санкций в отношении людей, работающих в других секторах иранской экономики, в том числе в строительстве, добыче полезных ископаемых, промышленном производстве и текстильной промышленности.

Как пояснил Мнучин, Минфин США предоставит временное освобождение от необходимости соблюдать санкционный режим всем, кто будет участвовать в расследовании крушения украинского «Боинга» рядом с Тегераном. Самолет украинской авиакомпании МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после взлета. «Боинг» вылетел из международного аэропорта Тегерана вскоре после того, как Иран начал ракетный обстрел военных баз в Ираке.


популярное за неделю

Мнение

Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц
Занимательная арифметика
Занимательная арифметика Ирина Халип
Кремлевская бутылка
Кремлевская бутылка Виталий Портников