США объявили о новых санкциях в отношении Ирана 10.01.2020, 20:00

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Санкции направлены против силовиков и чиновников, имевших отношение к ракетному обстрелу военных баз в Ираке.

Соединенные Штаты в пятницу объявили о введении новых санкций в отношении Ирана. Об этом сообщили во время пресс-брифинга в Белом доме госсекретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин, передает «Голос Америки».

По словам Мнучина, новые санкции в отношении иранского режима были введены в качестве наказания за атаку, совершенную Тегераном во вторник против американских военнослужащих в Ираке. Санкции коснутся высокопоставленных иранских чиновников и силовиков, имевших отношение к ракетному обстрелу военных баз в Ираке, добавил Мнучин.

Майк Помпео рассказал, что у США имелась информация о непосредственной угрозе со стороны Ирана в отношении американских объектов, включая дипломатические миссии США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции в отношении восьми высокопоставленных представителей иранского режима, а также против крупнейших иранских производителей стали, алюминия, меди и железа, ежегодно получающих миллиарды долларов в виде прибыли.

Согласно пресс-релизу, который был опубликован утром в пятницу, в санкционном списке оказались Али Шамхани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана; Мохаммад Реза Аштиани, заместитель начальника штаба иранских вооруженных сил, и Голамреза Сулеймани, начальник ополчения «Басидж», входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, под санкциями оказались 17 иранских металлопроизводителей и горнодобывающих компаний, холдинг, состоящий из трех компаний, зарегистрированных в Китае и на Сейшельских островах, а также судно, задействованное в покупке и продаже иранской металлопродукции.

Наряду с этими мерами, президент Трамп подписал в пятницу указ, направленный против дополнительных источников прибыли, используемых иранским режимом для финансирования и поддержки ракетно-ядерной программы, терроризма и финансирования террористических марионеточных боевых организаций, а также для злонамеренного влияния на регион.

Согласно указу, министру финансов, после консультации с госсекретарем, могут быть переданы полномочия для введения санкций в отношении людей, работающих в других секторах иранской экономики, в том числе в строительстве, добыче полезных ископаемых, промышленном производстве и текстильной промышленности.

Как пояснил Мнучин, Минфин США предоставит временное освобождение от необходимости соблюдать санкционный режим всем, кто будет участвовать в расследовании крушения украинского «Боинга» рядом с Тегераном. Самолет украинской авиакомпании МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после взлета. «Боинг» вылетел из международного аэропорта Тегерана вскоре после того, как Иран начал ракетный обстрел военных баз в Ираке.