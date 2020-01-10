Беларусь ввела налог на транзит нефти по своей территории 41 10.01.2020, 20:04

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Фото: Reuters

Указ подписал Лукашенко.

Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти по территории Беларуси, пишет tut.by.

— В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%, — говорится в сообщении.

Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.