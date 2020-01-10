В Брюсселе начался саммит, посвященный ситуации на Ближнем Востоке 2 10.01.2020, 20:21

Главы МИД стран ЕС также обсудят проблему выхода Ирана из ядерного соглашения.

В Брюсселе началась внеочередная встреча министров иностранных дел ЕС, посвященная напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Одной из тем саммита определенно станет крушение украинского самолета, который могла сбить иранская ракета, передает «Польское радио».

Европейская комиссия уже призвала власти Тегерана провести независимое расследование.

Перед встречей в Брюсселе некоторые министры подчеркнули необходимость сохранения трансатлантического единства в сложившейся ситуации.

«Мы должны координировать свои действия с Соединенными Штатами, что не всегда делается, потому что, как вы знаете, существуют определенные разногласия. Но я убежден, что стратегическая дискуссия с США необходима», - сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичюс.

Главы МИД стран ЕС также обсудят проблему выхода Ирана из ядерного соглашения. Ожидается, что участники саммита подтвердят официальную позицию ЕС о том, что соглашение имеет решающее значение для безопасности в регионе и мире.