Оман привел армию с состояние боевой готовности 1 11.01.2020, 8:33

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Кабус бен Саид

Фото: ТАСС

Военные выведены на улицы после смерти султана.

Умер 79-летний султан Омана Кабус бен Саид, который руководил страной 50 лет (с 1970 года).

Об этом сообщает Оманское агентство новостей со ссылкой на канцелярию правителя. "С сердцами, верующими в провидение Аллаха, преисполненными печали и великой скорби вместе с абсолютным подчинением воле Аллаха, канцелярия султана извещает, что наш правитель султан Кабус бен Саид был призван к себе Аллахом вечером в пятницу, 10 января", – сказано в заявлении.

Отмечается, что в государстве объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать ни частные, ни бюджетные учреждения.

В то же время журналист Заид Бенджамин опубликовал видео, на котором видно, что на обочинах дорог столицы Омана — Маската, — появились бронемашины. Армия и полиция приведены в состояние боевой готовности.

В последние годы султан страдал от тяжелого онкологического заболевания.

Кабус бен Саид родился в 1940 году в семье султана Маската Саида бен Таймура, став его единственным сыном. Он учился в британской Королевской военной академии, два года служил в пехотном батальоне британской армии, затем окончил курсы начальников штабов в Германии и прошел специальную подготовку по изучению системы местного самоуправления в Великобритании.

В 1965 году по приказу отца был отправлен под домашний арест, в июле 1970 года пришел к власти в результате дворцового переворота, в августе по инициативе Кабуса султанат Маскат был переименован в султанат Оман.

У самого султана нет наследников. По информации СМИ, преемником может стать его личный помощник с 2002 года Асад бен Тарек бен Теймур Аль Саид.