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В России намекнули Лукашенко: нужно быть осторожным

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  • 11.01.2020, 14:26
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В России намекнули Лукашенко: нужно быть осторожным

Диктатор разбалтывает конфиденциальную информацию.

Российские эксперты не оставили без внимания сложности в отношениях белорусского диктатора с Кремлем. Сначала в интервью радио «Эхо Москвы» Лукашенко выдал в свет внутренние переговоры с Путиным. Потом намекнул: Москва пытается подмять Минск под себя. А затем пожаловался: Россия не хочет продавать нефть по заниженным ценам.

- Конфиденциальность переговоров и информации - самый важный вопрос дипломатии, - отметил в беседе с kp.by российский политолог Николай Стариков. - Главы государств обсуждают свои вопросы не для того, чтобы потом их выносили на публичное поле. Сегодня идет ломка этих сложившихся тысячелетиями понятий. Теперь в подобном ключе выступил и Лукашенко. Вся эта история с «откровенностями» до добра не доведет. Нужно знать грани того, что стоит выдавать журналистам и на обсуждение общественности.

Что касается нефти. Если вы хотите цены, как в России, то мы должны быть единым целым. Но к нашим дружественным соседям мы относимся, как к отдельным самостоятельным государствам. А приоритеты России у нас находятся на первом месте. У нас есть «союзное государство» с Беларусью. Но, к сожалению, оно не наполнено тем смыслом, который бы хотелось видеть. Если будет настоящая интеграция наших стран, то Лукашенко увидит единые цены. И получит то, что хочет. А до этого можно обижаться, выдавать детали переговоров на «Эхо Москвы». Но при этом нужно помнить и понимать - у Лукашенко свой госбюджет, а у Путина свой бюджет.


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