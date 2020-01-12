Пресс-секретарь «Роснефти»: Халява для Лукашенко закончилась 2 12.01.2020, 11:30

3,193

Михаил Леонтьев

Фото: Алексей Абанин / «Коммерсантъ»

Поставлен вопрос о самом выживании режима белорусского диктатора.

«В последнее время Лукашенко разошелся на резкие заявления в адрес России. Сначала в интервью радио «Эхо Москвы» выдал в свет внутренние переговоры с Владимиром Путиным и намекнул: Москва пытается подмять Минск под себя.

Затем Лукашенко пожаловался, что Россия не хочет продавать Беларуси нефть по заниженным ценам. И в итоге он подписал указ о введении налога на транзит нефти», - пишет российское издание kp.ru .

Для чего Лукашенко пошел на такой шаг? В интервью kp.ru это объяснил пресс-секретарь «Роснефти» и экономист Михаил Леонтьев.

- Лукашенко зарабатывал на реэкспорте российской нефти и переработанных нефтепродуктов, - сказал он. - Это существенная часть доходов белорусского бюджета. Он хочет сохранить эти деньги любым способом. Лукашенко хочет покупать нефть ниже рыночной. А потом перепродавать ее. Ему, как известно, выставляют условия - если вы хотите иметь преференции, то давайте заниматься интеграцией. Идет торг. На этот раз Россия заняла очень жесткую позицию: любые преференции будут возможны, если будут выполнятся условия «союзного договора».

По мнению Леонтьева, в ответ на эти условия Лукашенко и ввел неудобный для России налог.

- Он использует свои формальные полномочия, которые есть у белорусской власти, чтобы ввести дополнительные поборы - увеличить цену транзита, - отметил пресс-секретарь «Роснефти». - В прошлый раз, в результате налогового маневра, белорусы говорили, что они потеряли 11 миллиардов долларов. Что значит - потеряли? Они же все получают без пошлины благодаря «союзному государству» и Таможенному союзу. За счет отсутствия пошлины, разницу эту Минск зарабатывал на реэкспорте. Ну, если говорить о всех сделках, то речь идет о 50 миллиардах долларов. Это для Беларуси сумма, которая имеет решающее значение. Фактически, вопрос сохранения экономической стабильности стоит. И в среднесрочном плане - выживания белорусского режима.

Леонтьев уверен, что теперь Лукашенко пытается давить на Москву через резкие и жесткие заявления в прессе.

- Его просто прижали. Это старая тема, которую уже много лет озвучивал и российский президент: прекратить халяву. Беларусь выполняет свою роль, как военно-политический союзник. Если говорить о параметрах интеграции, которые предусмотрены «союзным договором», тут ничего не делается. От нас требуют постоянных преференций, дотаций за риторику. Мы платим им за демагогию. Насколько я понимаю, российская власть настроена жестко. Мы ничего делать Беларусь не заставляем. Мы никакого насилия над белорусским суверенитетом не осуществляем. Мы говорим: хотите преференций, выходящие за рамки сотрудничества двух независимых государств, хотите, чтобы мы вас содержали - идите на интеграцию, - подытожил Леонтьев.