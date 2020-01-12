В Абхазии назначили дату повторных выборов «президента» 12.01.2020, 13:14

Решение приняли практически единогласно.

Так называемая «центральная избирательная комиссия» (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы «президента республики» на 22 марта. Об этом заявил председатель «избиркома» Тамаз Гогия, передает ТАСС.

«Проголосовали, практически единогласно приняли данное решения», — добавил он.

В пятницу «верховный суд» Абхазии после массовых протестов и штурма оппозицией резиденции «президента» отменил решение «ЦИК» об итогах выборов «президента» и постановил назначить повторные выборы.