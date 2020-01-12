В Австралии с воздуха сбросили тысячи килограммов моркови 2 12.01.2020, 13:50

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Акцию назвали «Операция скалистый кенгуру».

Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, которые живут в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров. Об этом пишет TJournal.

Огонь уничтожил их привычную пищу, поэтому власти Австралии решили накормить животных с воздуха. Для этого на вертолеты погрузили тысячи килограммов продовольствия, в основном — моркови и бататов. Австралийские службы просто сбрасывали продукты с высоты на землю.

Министр окружающей среды штата Новый Южный Уэльс (он больше всего пострадал от пожаров) прозвал акцию «Операция скалистый кенгуру», в честь животных, которые первыми получили доставку продовольствия.

В соцсетях оценили усилия австралийских служб, но в то же время понадеялись, что «дождь из моркови» не нанесет животным увечий. «Только представьте, как удивленно и восхищенно скалистые кенгуру отреагируют на дождь из батата», написал один из пользователей Twitter. «Представьте, что вы скалистый кенгуру или другое дикое животное, и вас бьет по голове упавшая с высоты на огромной скорости морковь», отметил другой.

#drought took their water and #bushfire took their food so our team, based ⁦@UniNewEngland⁩ have been providing both to some key #rockwallaby colonies (with permission) for nearly 2 months now. Listen to the happy chomping! pic.twitter.com/bfHkyWPCZj — Guy Ballard (@DingoResearch) January 8, 2020