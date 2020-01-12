США могут лишить Ирак доступа к «нефтяным» деньгам 12.01.2020, 14:27

1,418

Это произойдет, если Багдад будет настаивать на выводе американских войск.

Госдепартамент США, который ранее озвучил свою стратегию относительно официального Тегерана после обстрела украинского Боинга авиакомпании МАУ, пригрозил центральным властям Ирака ограничить доступ к счету Центрального банка Ирака, который расположен в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

США планируют реализовать свою угрозу в том случае, если официальный Багдад будет настаивать на выводе из страны американских войск. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве Ирака (перевод — glavred.info).

"Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди получил соответствующее предупреждение по телефону в среду, 8 января", - сообщил собеседник издания.

В то же время официального комментария американских и иракских властей относительно данного заявления нет. Представители Федерального банка Нью-Йорка эту информацию также не прокомментировали.

The Wall Street Journal отмечает, что на счетах в США Ирак хранит деньги, вырученные от продажи нефти. Отсутствие доступа к деньгам может привести к кризису в финансовой системе страны.

Напомним, 3 января был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада.

5 января парламент Ирака принял решение о выводе американских войск с территории страны. В Пентагоне заявили, что не планируют выводить свои войска из Ирака.

7 января стало известно, что парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.

В ночь на 8 января в Ираке нанесли ракетные удары по авиабазе США вблизи города аль-Асад и базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль. По данным Министерства обороны США, Иран выпустил более дюжины ракет. Ответственность за обстрел американских военных баз в Ираке взял Корпус стражей исламской революции.

Кроме того, 8 января был сбит Боинг 737 МАУ после вылета из аэропорта в Тегеране. Самолет следовал в Киев. Все, кто были на борту, погибли, в том числе и 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира). Среди погибших пассажиров Боинг 737-800 были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистна, Германии, Великобритании.