«Коммерсантъ»: Лукашенко пытается увеличить доходы от российской нефти любым способом 12 13.01.2020, 14:37

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Российские компании могут перенаправить экспортные потоки нефти в направлении портов Балтики.

На фоне накопившихся экономических разногласий с Россией Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Это продолжение попыток Минска повысить тариф на транзит российской нефти на 23%, которые начались еще год назад. Но провести одностороннее повышение Беларусь не может, переговоры вопросу намечены на 13 января, пишет «Коммерсантъ».

Правитель Беларуси Александр Лукашенко 10 января подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики, в том числе по трубопроводам. В пресс-службе правителя пояснили, что он станет источником для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе или других непредвиденных ситуаций. Новый налог будет применяться по ставке 50% к поступлениям белорусских компаний от транзита нефти и нефтепродуктов.

Сейчас владельцем белорусского участка нефтепровода «Дружба» и, соответственно, получателем транзитных платежей является ОАО «Гомельтранснефть Дружба». По нефтепроводу транспортируется около 60 млн тонн нефти в год в Польшу — в направлении Германии и на Украину — в направлении Венгрии и Словакии. Кроме того, СП «Транснефти» и Vitol «Латространс» оперирует двумя продуктопроводами Полоцк—Вентспилс и Полоцк—Мажейкяй, прокачка по которым существенно снижается в последние годы (последние данные — 3,3 млн тонн в 2017 году).

Идея введения экологического сбора не нова, Минск поднимал эту тему еще весной 2019 года. Тогда предполагалось, что дополнительные затраты ОАО «Гомельтранснефть Дружба», связанные с уплатой экологического налога, должны быть покрыты за счет роста транзитного тарифа.

В марте вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко писал главе «Транснефти» Николаю Токареву, что размер сбора предлагается установить на уровне 12,53 руб. за тонну на 100 км, он должен был коснуться только нефти. Для сравнения, в тот момент тариф на прокачку нефти через Беларусь составлял $0,84 за тонну на 100 км, то есть речь шла о повышении на 23,1% (2 млрд руб.). По мнению собеседников “Ъ” в отрасли, сейчас речь идет о продолжении этой истории.

В прошлом году спор по поводу роста транзитного тарифа, необходимость которого российская сторона категорически отрицала, не успел как следует разгореться, как в апреле произошла авария с попаданием хлорорганических соединений в «Дружбу». Беларусь и российские компании до сих пор не согласовали размер компенсации за поставки загрязненной хлоридами нефти. При этом в Минске заявляли, что рассматривают этот вопрос в связке с обсуждением стоимости транзита через Беларусь.

С тех пор тариф был повышен на 3,6% в августе 2019 года, ожидается аналогичный рост в феврале. Однако Минск настаивает на росте тарифа в 2020 году на 16,6%. Согласно межправительственному соглашению между РФ и Беларуси, тариф не может быть изменен односторонним образом, совещание по поводу его величины пройдет в ФАС 13 января.

Введение экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов на рынке считают попыткой давления на Москву в рамках переговоров по поставкам нефти. Минск требует от российских нефтекомпаний отказаться от премии при поставках в страну, на что те не готовы. Требования Беларуси связаны с тем, что стоимость нефти для нее в этом году вырастет из-за налогового маневра — по расчетам «Белнефтехима», на $20 на тонну (на 5% по сравнению с 2019 годом). Сейчас сырье в Белаурси из России поставляют только предприятия группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Его компании готовы поставить в январе на Полоцкий и Мозырский НПЗ около 650 тыс. тонн нефти, то есть только половину их потребностей.

На данный момент конфликт не оказал влияния на транзит, заявил журналистам 11 января заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин. Собеседники «Ъ» в отрасли отмечают, что, если и когда дело дойдет до реального повышения транзитного тарифа, некоторые компании могут перенаправить экспортные потоки нефти в направлении российских портов Балтики. В то же время у «Роснефти» и ЛУКОЙЛа есть долгосрочные контракты на поставку нефти на НПЗ в Германии и Венгрии, куда ее проблематично доставить иным способом, нежели по «Дружбе». В крупнейших нефтекомпаниях отказались от комментариев.

Сергей Гарамита из Райффайзенбанка отмечает, что пока рано говорить о каких-то негативных эффектах для «Транснефти» от действий Беларуси, поскольку предстоит, вероятно, длительный процесс согласования нового транзитного тарифа.