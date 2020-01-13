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Лукашенко ввел изменения по подоходному налогу на 2020 год

  • 13.01.2020, 16:36
Лукашенко ввел изменения по подоходному налогу на 2020 год

Что изменится?

Правитель подписал указ «О налогообложении», проект которого появился в конце прошлого года. Он устанавливает новые ставки некоторых налогов и акцизов, а также размеры налоговых вычетов и доходов, освобождаемых от подоходного налога. Tut.by посмотрел, что изменится для физлиц.

Какие доходы и в каком размере освобождаются от подоходного налога

Стоимость путевок в санаторно-курортные или оздоровительные организации для детей до 18 лет, которые оплачивает организация или индивидуальный предприниматель — в размере 888 рублей на каждого ребенка от каждого источника в течение года (ранее — 833 рубля).

Доходы, полученные в результате дарения — в размере 7003 рубля от всех источников в сумме в течение года (ранее — 6569 рублей).

Доходы, полученные от основного нанимателя и не являющиеся оплатой труда (путевки, призы, подарки и так далее), в том числе пенсионерами, ранее работавшими у этого нанимателя, — в размере 2115 рублей от каждого источника в течение года (ранее — 1984 рубля).

Доходы, полученные от иных организаций и не являющиеся оплатой труда (призы, подарки и так далее) — в размере 140 рублей от каждого источника в течение года (ранее — 131 рубль).

Доходы в виде оплаты страховых услуг (добровольного страхования жизни, пенсии, медицинских расходов), получаемые от нанимателя по основному месту работы, в том числе для пенсионеров, ранее работавших у этого нанимателя — в размере 3622 рублей от каждого источника в течение года (ранее — 3398 рублей).

Безвозмездная (спонсорская) помощь, а также пожертвования, полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на благотворительный счет в банке — в размере 13 994 рублей в сумме от всех источников в течение года (ранее — 13 128 рублей).

Доходы, получаемые членами профсоюза от профсоюза — в размере 423 рублей от каждой профсоюзной организации в течение года (ранее — 397 рублей).

Единовременная выплата на оздоровление для работников бюджетных организаций, получаемая один раз в год — освобождена от подоходного налога.

Какими будут стандартные налоговые вычеты для физлиц в 2020 году

Налоговый вычет — сумма, которая не облагается подоходным налогом.

Стандартный налоговый вычет при определенном уровне дохода — 117 рублей в месяц, если доход в общей сумме не превышает 709 рублей в месяц (ранее — 110 и 665 рублей соответственно).

Стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет и/или на каждого иждивенца (дети старше 18 лет, получающие среднее, первое высшее, первое среднее специальное или первое профессионально-техническое образование на дневной форме обучения; инвалиды I или II группы старше 18 лет; несовершеннолетние, над которыми установлена опека или попечительство; физлица, чьи супруга или супруг находятся в отпуске по уходу за ребенком) — 34 рубля в месяц на ребенка до 18 лет и/или каждого иждивенца (ранее — 32 рубля).

Стандартный налоговый вычет для вдовы или вдовца, одинокого родителя, приемного родителя, опекуна или попечителя — 65 рублей в месяц на каждого ребенка до 18 лет и/или иждивенца (ранее — 61 рубль).

Стандартный налоговый вычет для родителей, имеющих двух и более детей до 18 лет или детей-инвалидов до 18 лет — 65 рублей на каждого ребенка в месяц (ранее — 61 рубль).

Стандартный налоговый вычет для инвалидов I и II группы независимо от причин инвалидности, инвалидов с детства, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, участников ВОВ и так далее (полный список содержится в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса) — 165 рублей в месяц (ранее — 155 рублей).


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