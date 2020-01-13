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Что известно об оружии, которым сбили украинский самолет в Иране

  • 13.01.2020, 19:15
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Что известно об оружии, которым сбили украинский самолет в Иране

Эксперты считают, что ракета была пущена из ЗРК «Тор» российского производства.

Иран спустя три дня после авиакатастрофы с украинским самолетом признал, что авиалайнер случайно сбили ракетой, пишет Крым.Реалии.

Ранее, еще до признания иранских властей, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что их данные указывают на то, что самолет сбила иранская ракета класса «земля-воздух», и добавил, что «это могло произойти ненамеренно».

Эксперты считают, что ракета была пущена из ЗРК «Тор» российского производства с базы Корпуса стражей Исламской революции (военная организация, которая существует параллельно с государственными вооруженными силами Ирана).

Самолет Boeing 737-800NG авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752 из Тегерана в Киев потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди погибших – 11 граждан Украины (члены экипажа и двое пассажиров). Подробности смотрите в видео:


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