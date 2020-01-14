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В Польше заявили о невозможности поставлять нефть Беларуси по «Дружбе»

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  • 14.01.2020, 19:09
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В Польше заявили о невозможности поставлять нефть Беларуси по «Дружбе»

Осуществить поставки не позволяет техническая инфраструктура нефтепровода.

В польской компании PERN, которая является оператором нефтепровода «Дружба», заявили о невозможности организовать передачу нефти в Беларуси с базы в Адамово, где находится приемно-пропускной пункт, сообщает агентство «РИА Новости».

Там сообщили, что передавать нефть на восток и при этом сохранить непрерывные поставки для клиентов PERN невозможно из-за особенностей текущей технической инфраструктуры «Дружбы». Речь идет о поставках с базы в Адамово, уточнил оператор. При этом в польской компании отказались ответить на вопрос, велись ли в принципе переговоры с Беларусью о поставках нефти: «переговоры, которые PERN ведет с другими операторами транспортных трубопроводов, вытекают из текущего сотрудничества, а тематика этих разговоров является коммерческой тайной», говорится в заявлении.

Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил, что Минск направил предложения на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан о начале поставок нефти в страну. По словам Крутого, это объясняется нежеланием и дальше переплачивать российским компаниям, которые пока не готовы уменьшить размер премии.

О поручении правительству Беларуси обеспечить закупку нефти за пределами России 31 декабря заявил Лукашенко. В частности, он предложил использовать для поставок порты в государствах Прибалтики.

Контракт между Россией и Беларусью на поставку нефти истек 1 января. Стороны не успели договориться о новом соглашении, основной причиной стал спор о цене на нефть. 3 января Россия приостановила поставки в Беларусь, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну. В «Белнефтехиме» заявили, что договорились о прокачке первой партии топлива, закупаемого по цене без премии.


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