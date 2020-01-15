Тайная дипломатия Трампа Евгений Бай, theins.ru

15.01.2020, 12:43

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Дональд Трамп

Что происходит в Венесуэле?

Погруженный в противостояние с Ираном президент Дональд Трамп забыл, что у него есть враг на «внутреннем дворе», как привыкли называть в его стране Латинскую Америку. Однако как только страсти успокоились и хозяин Белого дома объявил, что войны с Тегераном не будет, в Вашингтоне вспомнили о брошенной на произвол судьбы Венесуэле.

Госсекретарь Майк Помпео распространил заявление, в котором указывается, что «политический кризис в Венесуэле привел к эмиграции 4,8 млн человек» (только за последние 3 дня венесуэльско-колумбийскую границу пересекли 200 тысяч человек), в стране "произошел крах экономики (в 2019 году ВВП упал на 28%), «происходят нарушения прав человека и основных свобод» (с 2013 года, когда к власти пришел Николас Мадуро, 6800 человек были убиты военными и находящимися на службе режима полувоенными формированиями).

Данные констатирующей части заявления Госдепа о драматическом положении в Венесуэле в той или иной степени известны в мире. Самое интересное — в постановлении. Вашингтон предлагает провести переговоры между правительством и оппозицией с тем, чтобы «быстро начать переход к миру, процветанию и демократии». Предполагается, что итогом этих переговоров должны стать честные выборы в Национальную ассамблею в этом году и удовлетворяющие мировое сообщество выборы президента в 2021 году, а также радикальное обновление Национального избирательного совета и Верховного суда.

Год назад, когда на политической сцене Венесуэлы появился до того мало кому известный председатель оппозиционной Национальной ассамблеи, 36-летний Хуан Гуайдо, администрация Трампа поставила своей целью свержение «узурпатора» Николаса Мадуро, избранного на «нелегитимных выборах» 2018 года. Ставка была сделана на то, что восстание Гуайдо, поддержанное обездоленным народом, вызовет раскол в стане военных, Мадуро будет вынужден уйти и страна получит новое демократическое правительство. Но этого не произошло. Военная верхушка, несмотря на брожение среди средних и нижних офицерских чинов, осталась преданной Мадуро. Тот за минувший год не только не потерял власть, но и значительно укрепил ее.

И вот теперь Вашингтон предлагает ослабленной и раздробленной оппозиции провести переговоры с нынешним руководством. Однако такие переговоры уже проходили при посредничестве Норвегии и ничего не дали, кроме того, что Мадуро выиграл время и сбил градус общенародных протестов.

«Призыв к диалогу означает разворот США на 180 градусов, — говорит Джеф Рамси, заместитель директора Washington Office on Latin America, крупного правозащитного центра. — Мы видим, что давление на Мадуро с целью заставить его уйти больше не является целью администрации».

Теперь вместе с призывом к диалогу Вашингтон предусматривает введение новых санкций. Но они, насколько можно понять из объяснений Элиотта Абрамса, специального представителя Госдертамента по Венесуэле, будут касаться лишь лиц, причастных к попытке отстранить Гуайдо от руководства Национальной ассамблеей.

Но Гуайдо в тот день все же удалось собрать кворум, чтобы быть переизбранным — в редакции газеты El Nacional. Два дня спустя он триумфально вошел в здание парламента, и 50 стран мира подтвердили, что они по-прежнему видят в нем венесуэльского лидера.

И вот в Вашингтоне анонсировали санкции за срыв демократических выборов. Ответы спецпредставителя Госдепа Элиотта Абрамса на вопросы журналистов приводит газета El Nuevo Herald:

— Против кого будут направлены санкции?

— Нам не хотелось бы много говорить о будущих санкциях, но они направлены против тех, кто подрывает демократию.

— Они затронут Кубу или Россию?

— Мы говорим о санкциях против венесуэльцев, замешанных в этих делах (препятствовании избранию Гуайдо).

— Прежде вы говорили о том, что Вашингтон недооценил поддержку русскими и кубинцами Мадуро. США допустили ошибку?

— Когда я вступил в эту должность (январь 2019 года) было ясно, что кубинцы там присутствуют. Там несколько тысяч агентов безопасности. И по мере изучения положения в армии мы могли лучше оценить влияние кубинцев, которые следят за венесуэльскими военными.

— А что Россия? Вы неправильно интерпретировали ее роль?

— Я полагаю, что роль России выросла. Не то чтобы мы неправильно ее интерпретировали. Просто она выросла в 2019 году...

Oбъяснения Абрамса дают определенное представление о политике США в Венесуэле. Но есть и другие сообщения, которые делают картину стратегии Трампа еще менее понятной. Как пишет The Washington Post, в сентябре 2018 года с Николасом Мадуро по телефону переговорил Руди Джулиани. Тот самый Джулиани, частный юрист Трампа, который устанавливал в интересах своего босса связи с представителями властей Украины. О деталях беседы ничего не известно, однако газета сообщает, что до этого Джулиани обратился к Джону Болтону, предлагая ему некую стратегию, которая помогла бы... заставить Мадуро уйти в отставку, но реакция тогдашнего советника президента по национальной безопасности неизвестна.

Ни Эллиот Абрамс, уполномоченный разбираться с Венесуэлой, ни сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио, неформальный советник президента Трампа по Латинской Америке, не были в курсе разговора Джулиани с Мадуро.

Новые вопросы о том, какую цель преследует установление конфиденциальных каналов представителей администрации Трампа с венесуэльским режимом, встали, когда Associated Press, Reuters и Bloomberg одновременно сообщили о тайном визите в Каракас Эрика Принса, основателя крупнейшей в мире частной военной компании, прежде известной как Blackwater, мультимиллионера и одного из крупных доноров Дональда Трампа. В апреле Принс провел целую серию частных встреч в США и Западной Европе, на которых призывал скинуться на благородное дело — свержение Мадуро. Он обещал собрать для этого целую частную армию численностью до 5 тысяч человек.

И вот теперь — еще один разворот на 180 градусов. В Каракасе Принс провел секретные переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, одной из ближайших помощниц Мадуро, на которую были наложены американские санкции, не уведомив американский Минфин. Как сообщают на условиях анонимности несколько американских высокопоставленных чиновников, Принс в разговоре с Родригес пообещал венесуэльскому правительству военную помощь его бойцов, чтобы... обеспечить защиту политиков и судей в интересах проведения «свободных выборов» в стране. Да уж, венесуэльские правители давно уже заслужили репутацию поборников свободных, честных, прозрачных, без намека на фальсификацию выборов.

Частный визит Принса в Каракас можно было оставить без внимания, если бы не некоторые обстоятельства. Родная сестра этого джентльмена — министр образования США Бетси Девос, а сам Принс близок к президенту Трампу. Во время избирательной кампании 2016 года и сразу после выборов он пытался установить тайные каналы общения команды республиканского кандидата с иностранными государствами. В частности, как сообщает AP, в 2017 году Принс встречался на Сейшелах с кем-то из окружения Владимира Путина. Как говорится в известном докладе независимого прокурора Роберта Мюллера, расследовавшего «российский след» в избирательной кампании Трампа, эта встреча была согласована с тогдашним советником администрации по национальной безопасности Стивеном Бэнноном.

Кто после этого поверит, что Принс не согласовал свои переговоры в Каракасе с администрацией Белого дома?

Элиотт Абрамс обвиняет Россию в том, что она помогает Мадуро удержаться на плаву. По данным американского чиновника, Москва взяла на себя продажу 70% всей венесуэльской нефти. Однако, как мы видим, США, с одной стороны, ужесточают санкции против венесуэльских властей, а с другой — прибегают к тайной дипломатии по поддержанию связей с авторитарным режимом в Каракасе.

Что же касается санкций, то их введение имело и вовсе неожиданный эффект в Венесуэле. Как пишет агентство Bloomberg, «последняя проблема этой страны заключается в том, что там стало слишком много долларов». В условиях самой высокой в мире инфляции боливар фактически перестал быть платежным средством. Самую крупную банкноту в 50 тысяч боливаров в конце прошлого года можно было обменять всего на один доллар, а теперь доллар стоит уже под 70 тысяч боливаров. Год назад чашка кофе стоила 450 боливаров, а ныне — более 30 тысяч.

В этих условиях венесуэльцы всеми путями пытаются избавиться от боливаров, меняя их на доллары на черном рынке. Банкам запрещено открывать счета в иностранной валюте, и это бьет по мелким и средним предпринимателям, которые в условиях тотального дефицита вынуждены приобретать продукты и всё остальное за доллары.

Мадуро формально категорически против перехода на доллар как на главное платежное средство, поскольку это «приведет к потере суверенитета страны». Однако в одном из интервью в ноябре он, приложив руки к груди и посмотрев вверх, поблагодарил господа за то, что тот посылает ему «зеленые», которые «так необходимы для экономического восстановления и наращивания производства».

Как предполагают местные экономисты, Венесуэла неизбежно пойдет по пути Сальвадора и Эквадора, которые перешли на доллар. Путь будет очень долгим, но в конце концов это приведет к победе над гиперинфляцией, устранению дефицита всего и вся и возрождению почти полностью разрушенной экономики. Так что дядя Сэм прямо или косвенно укрепляет стабильность страны, строящей «социализм ХХI века». Похоже, что это стало фирменным стилем президента Трампа — на словах осуждать, а на деле протягивать оливковую ветвь диктаторам мира — от Венесуэлы до Северной Кореи и Ирана.

Евгений Бай, theins.ru