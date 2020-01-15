закрыть
15 января 2020, среда, 15:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Армия Хафтара нанесла ракетный удар по Триполи

  • 15.01.2020, 14:09
  • 1,420
Армия Хафтара нанесла ракетный удар по Триполи

Целью стали южные районы города.

Боевые действия возобновились после неудачных мирных переговоров в Москве. В конце недели в Берлине пройдет конференция по ливийскому конфликту.

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара после провала мирных переговоров в Москве нанесла ракетный удар по южным районам Триполи, сообщило в среду, 15 января, агентство Анадолу со ссылкой на пресс-секретаря правительства национального согласия Ливии Мухаммеда Кунуну.

По его словам, "в регионе дислоцированы наемники Хафтара, а беспилотники армии Объединенных Арабских Эмиратов совершают полеты в небе над Триполи".

Пресс-секретарь также призвал местных жителей, покинувших регион из-за обстрелов, не возвращаться до полного прекращения боев.

Ранее Ливийская национальная армия Халифы Хафтара объявила о введении режима прекращения огня на западе страны. Накануне СМИ сообщили, что армия Хафтара готовит наступление на Триполи.


популярное за неделю

Мнение

Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский