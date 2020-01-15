Политолог: Минск использует блеф и шантаж в «нефтяной войне» 4 15.01.2020, 14:14

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Карикатура: Сергей Елкин / DW.de

До остановки транзита российской нефти дело может просто не дойти.

Заявления белорусской стороны о «ремонте» нефтепровода – это часть экономического противостояния между Беларусью и Россией.

Об этом в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» рассказал политический обозреватель Валерий Карбалевич.

– Это давление со стороны Беларуси и, даже можно сказать, шантаж, – отметил он. – Белорусская власть использует то оружие, которое есть в ее руках: фактор транзитного государства, через которое российская нефть поступает в Европу.

И мы видим, что это не единственный укол.

Это и экологический налог, который будет вынуждено платить российское предприятие «Запад Транснефтепродукт». Тут и упорные переговоры о повышении тарифа на транзит, которые ведет белорусская сторона. И разговоры о том, что Беларусь ищет альтернативные источники нефти.

По мнению политолога, все эти действия белорусской стороны содержат элементы блефа и шантажа с целью давления на Россию.

– Это война по всем правилам, в ходе которой используются и реальные факторы и информационные. Идет полноценная война, – предупреждает политолог.

Отвечая на вопрос, каких последствий следует ожидать в ситуации, если транзит нефти через нефтепровод «Дружба» будет остановлен, эксперт подчеркивает:

– Для России это будет болезненно, но это будет болезненно и для Беларуси. Белорусские власти уже пробовали такие методы раньше, в начале 2007 года, когда вводилась странная таможенная пошлина на транзит российской нефти, не предусмотренная никакими соглашениями.

А после того, как Россия отказалась ее платить, Беларусь стала забирать нефть из трубы. В итоге россияне остановили транзит на несколько суток.

Но тогда Беларуси было нечего терять, так как тогда страна находилась в остром конфликте с Европой. А сейчас власть пытается создать образ Беларуси как фактора стабильности в регионе, донора безопасности… Ну а прекращение транзита российской нефти в Европу разрушает образ. Это ведь удар по европейским потребителям тоже.

Так что этим оружием белорусская сторона будет пользоваться очень осторожно. Поэтому и говорят, мол, ремонт может приостановить транзит поставки нефти или сократить. То есть, формулировки очень осторожные.