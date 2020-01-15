Что Путин предложил изменить в Конституции: главные моменты 4 15.01.2020, 15:06

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Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images

Поправки затронут роль Госсовета РФ, парламента, полномочий президента и статуса чиновников.

Россия не нуждается в новой Конституции, однако в существующий основной закон страны необходимо внести изменения. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному посланию. Решение о внесении поправок, заявил Путин, будет принято по итогам голосования россиян, сообщает РБК.

Изменение политической системы

В Конституции должна быть закреплена роль Госсовета — органа при президенте, в который входят главы субъектов федерации, члены правительства, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды президента в федеральных округах.

Роль парламента должна быть изменена. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение премьера, после чего сам назначает его и всех министров. Этот порядок Путин предложил изменить. Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает глава государства. Также нижняя палата парламента сможет по представлению премьера утверждать всех вице-премьеров и министров. Президент после этого лишится права отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить.

Путин подчеркнул, что Россия с учетом ее исторического, культурного и географического контекста «не может нормально развиваться и просто стабильно существовать в форме парламентской республики» и должна оставаться сильной президентской республикой. За президентом останутся основные полномочия, в том числе по отстранению министров, прямой контроль над армией и правоохранительной системой. Но утверждать всех глав силовых ведомств президент сможет только при консультации с Советом Федерации. Это, по словам Путина, должно сделать работу силовых и правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчетной обществу.

В Конституции должны быть закреплены принципы единой системы власти, разрыв между государственными и муниципальными органами власти должен быть устранен. Реальные полномочия местного самоуправления нужно расширить.

Положение чиновников и главы государства

«Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим», — сказал он. В конце декабря во время ежегодной пресс-конференции Путин уже предлагал убрать слово «подряд» из статьи Конституции об ограничении сроков президентской власти.

Требования к претендентам на пост президента страны Путин предложил ужесточить. Они должны постоянно проживать на территории России не менее 25 лет. У них не должно быть ни на момент выдвижения, ни когда-либо ранее иностранного гражданства или вида на жительство.

Руководителям федеральных органов власти, депутатам, сенаторам, судьям и главам субъектов федерации должно быть на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо «иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства».

Путин предложил отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов через Совет Федерации по представлению президента. Сейчас, в соответствии с ст. 18 основного закона, прекратить полномочия судьи Конституционного суда Совет Федерации может только по инициативе самого суда. При этом вынести такое представление Совфеду КС может только при согласии двух третей суда.

В то же время полномочия Конституционного суда могут быть расширены. Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства. Также эти его полномочия могут быть распространены на прочие нормативные акты — к примеру, распоряжения правительства, указы и прочие документы.

Путин заметил, что по его мнению поправки не затрагивают фундаментальных основ конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом с помощью конституционных законов. Но поскольку они все же существенно меняют политическую систему по всему пакету предложенных поправок нужно провести голосование граждан «и только по его результатам принимать решения», заключил Владимир Путин.