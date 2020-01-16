Польский эксперт: В нефтяном конфликте Лукашенко допустил стратегическую ошибку 6 16.01.2020, 8:59

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Фото: ria.ru

Для альтернативных поставок нефти нужна политическая воля.

На фоне нефтяного конфликта между Россией и Беларусью все чаще слышны заявления, что Минск будет искать альтернативные возможности для поставок углеводородов. Среди маршрутов белорусская сторона называла поставки нефти через Польшу.

14 января в пресс-службе польского оператора «Дружбы» компании PERN заявили, что на данный момент поставки в Беларусь невозможны.

Какие шаги может предпринять Беларусь? Чем грозит нефтяной конфликт для всего региона? Есть ли формула энергетической безопасности для Беларуси?

Все эти вопросы сайт Сharter97.org задал аналитику Польского института международных дел Мацею Заневичу.

- Господин Заневич, возможны ли поставки нефти из Польши в Беларусь по нефтепроводу «Дружба»?

- Подобные поставки технически возможны. Когда начался кризис с «грязной нефтью», то нефтепровод «Дружба» работал в режиме реверса, но только до границы с Польшой. На территории Беларуси две нитки нефтепровода из трех работали в режиме реверса. Со стороны Польши это также технически возможно реализовать, но для этого нужны инвестиции. Такую позицию занимает польский оператор PERN.

Для Польши это означает, что должна быть политическая декларация со стороны Беларуси и принимается о покупке нефти из Польши. Также нужны гарантии, что это не будет краткосрочный контракт на несколько месяцев, а долгосрочный — на несколько лет. Должен быть подготовлен четкий бизнес-план, гарантии, что инвестиции окупятся. И в этом главная проблема. Это должен быть хорошо подготовленный инвестиционный проект, который просто невозможно сделать в течение нескольких дней.

Но вопрос упирается в то, что нефть из России для Беларуси является более дешевой. Контракт между Минском и Москвой предусматривал то, что Беларусь покупает нефть по ценам ниже мировых. До недавнего времени цена для Беларуси составляла около $49 за баррель, учитывая, что в 2019 году средняя цена за баррель нефти марки Brent была около $67. Эти разницы довольно значительны.

Cейчас Россия реализует так называемый налоговый маневр, который приведет к увеличению цен на нефть для Беларуси. Минск же добивается компенсации, чтобы нефть продолжала покупаться по ценам ниже рыночных. Но если Беларуси не удастся договориться по компенсации, то сценарий с частичной закупкой нефти у Польши был бы возможен. Кроме того, в этом заинтересована Литва, которая декларировала возможность доставки нефти железнодорожным способом. Только проблема в том, что физически невозможно доставить большое количество нефти из порта Бутинге на территорию Беларуси.

- Как вы считаете, несет ли нефтяной конфликт Москвы и Минска угрозу для всего региона?

- Cчитаю, что нет. Если речь идет о доставке нефти через нефтепровод «Дружба», то его конечным адресатом является Германия. Россия просто не заинтересована в том, чтобы испортить отношения с Германией. Поэтому я не считаю, что какие-то перебои в доставках невозможны.

Кроме того, существует возможность увеличение поставок через нефтепорт в Гданьске. Кстати, именно оттуда бы приходила нефть для Беларуси, если было бы принято решение покупать ее из Польши. Нефть приходила бы в нефтепорт Гданьска, дальше реверсом поступала бы через Плоцк и Адамув — в Мозырь.

- Какие ошибочные шаги Минска привели к нефтяному кризису?

- Была допущена стратегическая ошибка. Нельзя было делать экономику зависимой от дешевой российской нефти. Белорусская модель опиралась на покупку дешевой нефти из России и поступлений в бюджет от продажи нефтепродуктов, что сделало Минск зависимым от политической воли Кремля. Все это было частично использовано Россией: началась скупка белорусской инфраструктуры и промышленности. Совершенно естественными и предсказуемыми были дальнейшие желания России.

Белорусская экономика не была диверсифицирована, НПЗ слишком поздно были отремонтированы.

- Как Беларусь должна строить свою энергетическую безопасность, чтобы перестать быть зависимой от Кремля?

- Беларусь должна сосредоточиться на диверсификации поставок — то, что делают все страны в регионе начиная от Польши и заканчивая Украиной. Нужно искать новые источники поставок, но это зависит от принятия политического решения. Беларусь должна заявить, что прекращает строить экономику, завязанную на дешевой нефти из России. На начальных этапах это бы привело к большим финансовым расходам и увеличении цен на сырье. Но все страны региона, которые решили стать независимыми от России, платят эту цену. Все эти затраты в стратегической перспективе возвращаются.

Однако, как мне кажется, Лукашенко не думает стратегически, а лишь на несколько лет вперед. Он старается удовлетворить свои интересы и интересы своего ближайшего окружения.