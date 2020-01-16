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Андрей Санников: Давление Кремля на Лукашенко будет расти

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  • 16.01.2020, 13:32
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Андрей Санников: Давление Кремля на Лукашенко будет расти
Андрей Санников
Фото: charter97.org

В этой ситуации Беларуси нужна смена власти на всех уровнях.

Вчера президент России Путин анонсировал масштабные изменения в Конституции страны, которые предусматривают серьезные перераспределения властных полномочий.

Сразу после этого правительство РФ в полном составе подало в отставку, а вместо Дмитрия Медведева будущим премьером был назначен Михаил Мишустин.

Что эти перемены означают для самой России и ее соседей?

На вопросы Charter97.org отвечает лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников.

- Что, по вашему мнению, произошло в России и какие это будет иметь последствия прежде всего для самой РФ?

- В общем-то в России вчера был объявлен государственный переворот, именно так это и следует воспринимать. Для того бессрочного сохранения власти преступной нелегитимной группировки во главе с Путиным, которая сегодня находится в Кремле, были объявлены изменения в Конституцию. Причем, чтобы ввести в заблуждение граждан России, это было цинично названо «уточнением Конституции».

Обращают на себя внимание три главных момента.

Первое: Путин вводит неконституционным путем в основной закон новый государственный орган — Госсовет. И скорее всего, он и будет тем органом, который Путин планирует возглавить, чтобы сохранить власть — то есть, главным органом исполнительной власти в России. Своего рода Политбюро 2.0.

Второе: в России фактически предложено уничтожить местное самоуправление, которое до сих пор было хотя бы формально отделено от государственной власти. Сейчас планируется, что вертикаль власти будет выстроена от Кремля до последней деревни — чтобы обеспечить полное послушание.

Третье — это уход России из международного правового поля. Сегодня Россия не считается с нормами международного права, но планируется, что это будет закреплено и более четко прописано в Конституции и других законах. РФ теперь будет руководствоваться своим внутренним правом, которое, как мы знаем, весьма и весьма условно и часто не имеет отношения к праву как таковому.

Это — три наиболее опасные вещи, которые будут реализовываться.

А то, что премьером назначили человека из правящей группировки, из «системы Путина», скорее всего, сотрудника ФСБ, хоть это и не афишируется — это только подтверждает, насколько серьезны и опасны эти планы для самой России.

- А чем они могут обернуться для соседей РФ, в первую очередь — для Беларуси?

- Последствия для Беларуси связаны в первую очередь с правлением Лукашенко, который поставил наше государство в полную зависимость от России, точнее, от Кремля. Никаких послаблений на белорусском направлении со стороны Кремля не будет.

Более того: будет более прагматичное отношение к практике последних лет, прежде всего к финансовому дотированию режима Лукашенко.

Сам режим, наверное, будут поддерживать, но не в том объеме, как прежде. И в пользу этого как раз и говорит назначение премьером налоговика Мишустина — человека, который занимается сбором податей. И сейчас будет заниматься этим и в масштабах всей России, и за ее пределами, на зависимых от РФ территориях и в зависимых государствах. Думаю, что жесткая фискальная политика скажется прежде всего на Лукашенко.

Кроме того, желание России уйти из международного права означает, что она уже будет рассматривать отношения с Беларусью, исходя из своих собственных предпочтений, не обращая особого внимания на нормы международного права, регулирующие отношения суверенных государств. С этой стороны опасность для нашей государственности возрастает.

- Как будут развиваться нефтегазовый конфликт и вопросы «углубленной интеграции» в контексте этих изменений в российской власти?

- «Углубленная интеграция» не исчезла с повестки дня. Просто раньше ее связывали с тем, что Путин попытается решить вопрос своей не ограниченной полномочиями и сроками власти ставкой на «союзное государство», но сейчас видно, что рассматривался другой сценарий. И, возможно, все эти телодвижения были своего рода дымовой завесой.

Тем не менее, цели России с помощью Лукашенко полностью подчинить Беларусь остаются. Имперская Россия сотнями лет никуда не девалась — и сейчас не делась. Опасность, исходящая от Кремля, все еще велика. Но еще раз подчеркну: эта опасность увеличивается из-за того, что в Беларуси правит режим Лукашенко.

Сегодня Лукашенко лишен какого бы то ни было пространства для маневра в отношениях с Россией, он вынужден будет подчиняться и за подачки уступать все больше и больше нашей собственности и торговать суверенитетом.

Это все, безусловно, скажется и на поставках нефти и газа из России. Здесь есть несколько моментов. Во-первых, Лукашенко уже просто не воспринимают, как партнера для переговоров. Его поставили в положение попрошайки, который должен довольствоваться тем, что ему дают.

Второй момент: никакой диверсификации источников поставок энергоресурсов в самой Беларуси не происходит, что еще больше усугубляет наше положение. А те фантастические проекты, которые озвучивают власти, если их реализовать, означают, что мы будем получать все ту же российскую нефть, только более дорогую, потому что будем еще платить и посредникам. Я говорю «мы» неслучайно: все это ложится бременем на нас, граждан Беларуси, на белорусский народ.

- В последнее время независимыми экспертами озвучивалась информация о том, что в Кремле знают о крайней непопулярности Лукашенко в Беларуси и подают ему сигналы о том, что не поддержат его выдвижение на очередной срок. Как, по вашему мнению, будут теперь развиваться события в этом направлении?

- Действительно, Лукашенко довел всю эту ситуацию до такого состояния, что Кремль угрожает и нашей безопасности, и его собственному благополучию. То есть, его собственной политике воровства и ничегонеделания.

Это видно не только из Кремля — это видно всем: неадекватность поведения Лукашенко, полный крах его экономической политики, нежелание проводить какие-либо реформы. Поэтому, я думаю, в ближайший год следует ждать перемен. Но это не означает сидеть сложа руки — а что-то делать, чтобы эти перемены пошли на пользу нашему государству, а не режиму.

Хочу обратить внимание на то, что Путин затеял весь этот переворот задолго до истечения своего срока правления. И скорее всего, все изменения будут проведены до следующих выборов в Госдуму. Пока они планируются не позднее сентября 2021 года, но могут быть ускорены.

На это есть несколько причин, одна из которых в том, что сегодня Госдума полностью послушна Путину и он, видимо, не совсем уверен, сможет ли обеспечить такое же послушание в будущем. А вторая причина связана с тем, что ему надо как-то поднимать свой рейтинг и уходить от ответственности за очевидные экономические провалы. Думаю, в Кремле обращают внимание на то, что рейтинг Путина сегодня неустойчиво-слабый и многие винят его в том, что в экономике РФ ничего положительного не происходит. Поэтому в его послании снова было столько обещаний, и некоторые из них в этот раз придется выполнять.

- Какие выводы можно сделать из сложившейся ситуации?

- Сегодня, как никогда, очевидно, что Беларуси нужны срочные перемены, и эти перемены никак не связаны с режимом Лукашенко. Только изменение власти на всех уровнях поможет Беларуси выстоять в этот сложный период. А это действительно будет очень сложное время, и давление со стороны России будет только нарастать.

Этот год может стать решающим для судьбы Беларуси, а не для режима Лукашенко.


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