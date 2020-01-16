Навальный заинтересовался доходами жены Мишустина 4 16.01.2020, 14:45

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Что с ними не так?

Российский ппозиционер Алексей Навальный и основанный им Фонд борьбы с коррупцией призвал кандидата на должность главы правительства России Михаила Мишустина "незамедлительно" раскрыть подробности того, каким образом его жена заработала сотни миллионов рублей, которые были указаны в ее налоговых декларациях, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на сайт российского оппозиционера.

За последние 9 лет Владлена Мишустина заработала почти 800 миллионов российских рублей ($12 972 000) - следует из налоговых деклараций.

Как пишет Навальный, "на Владлену Мишустину не зарегистрировано ни одного действующего юридического лица. Про нее ничего невозможно найти в интернете". Оппозиционер усомнился в том, что жена кандидата на должность премьера могла легально заработать деньги, указанные в декларациях.

Навальный упомянул также о недвижимости семьи Мишустина в Подмосковье, которая раньше была включена в декларации чиновника, а сейчас записана на Российскую Федерацию.

Жена нового премьер-министра России Мишустина «заработала» почти 800 миллионов рублей. На таинственном бизнесе. pic.twitter.com/OHlTJ1nA2u — Alexey Navalny (@navalny) 16 января 2020 г.

В 2008 году, как следует из открытых источников, Владлена Мишустина зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. ИП был ликвидирован в 2013 году. Основным видом деятельности Мишустиной была указана "Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев". Как утверждает журналистка Анастасия Горшкова, в 2009 году Мишустина стала совладелицей танцевального клуба DecaDancе в "Барвихе Luxury Village". "В конце 2012 года Мишустина вышла из этого бизнеса, в 2014-м ООО "Декаданс" было ликвидировано, как и годом ранее — "танцевальное" ИП Мишустиной" - пишет Горшкова.

По данным журналистки, с 2002 года Владлена Мишустина владела 50 процентами акций Международного компьютерного клуба, где в своё время работал ее супруг. Но и этот бизнес, по оценке Горшковой, не мог принести Мишустиной больших доходов.

Журнал Forbes при этом в 2016 году включил жену Мишустина в список наиболее состоятельных супруг чиновников. Мишустина в списке была на 9-м месте (на основании декларации за 2014 год). Forbes утверждал, что жена Мишустина работала в одной из структур инвестиционного фонда UFG, президентом которого до перехода на госслужбу в 2010 году был Михаил Мишустин, а её доход складывался из "зарплаты, продажи автомобиля, депозитов и средств от продажи в рассрочку активов". Никаких подтверждений того, что Мишустина действительно работала в UFG, Forbes не привел. Неясно, работает ли она там до сих пор.

Михаил Мишустин с 2010 года возглавляет Федеральную налоговую службу. Его кандидатуру на должность главы правительства внёс 15 января президент России Владимир Путин. Сегодня ее рассматривает Госдума. Три фракции уже заявили, что поддержат кандидатуру Мишустина, а КПРФ собирается воздержаться.